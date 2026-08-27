Unger Anna: „Nevén kell nevezni a szereplőket, azokat is, akik csinálták, és azokat is, akik hagyták”

POLITIKA
  • Unger Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének.
  • Jelöltként a meghallgatásán Unger többek közt arról beszélt, hogy ha nincs elszámoltatás, és nem büntetik meg a bűnösöket, az újonnan létrejövő demokrácia nem lesz tartósan konszolidálható. Sőt, ha nincs elszámoltatás, akkor azok, akik megússzák, egy idő után akár vissza is térhetnek.
  • Szerinte Magyarországon nem szimpla korrupció történt, hanem egyenesen feudalizálták az országot, a gazdasági szereplőket a politika alá kényszerítették, és az így szerzett vagyont a hatalom arra is használta, hogy ellehetetlenítse a jogállamot.
  • Álláspontja szerint az NVVH-nak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem hogy felvázolja azt a rendszert, ami ezt működtette, hogy az újonnan létrejövő demokráciában ne történhessen meg hasonló.
  • Kiemelte azt is, hogy „bodorság azt gondolni, hogy 6 év alatt itt jogerős ítéletek lesznek”, de ez az idő [mármint a hivatalban elnökként letöltendő ideje] arra elegendő lesz, hogy feltárják „az utolsó szögig”, hogy mi történt, és elindítsák ezeket az ügyeket a hivatalok úján, és hogy minden felelős bíróság elé kerüljön.

  • Az elsődleges feladat, hogy megértessék a magyar társadalommal, hogy mi történt itt, és kik voltak azok a szereplők (névvel, címmel), akik ehhez asszisztáltak. „Nevén kell nevezni a szereplőket, azokat is, akik csinálták, és azokat is, akik hagyták” - fogalmazott.

Videónk Unger Anna meghallgatásáról:

Forrás
POLITIKA Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság korrupció Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal unger anna jogállam
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Diószegi-Horváth Nóra
POLITIKA