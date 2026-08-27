Unger Anna: „Nevén kell nevezni a szereplőket, azokat is, akik csinálták, és azokat is, akik hagyták”

Unger Annát jelöli az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőjének.
Jelöltként a meghallgatásán Unger többek közt arról beszélt, hogy ha nincs elszámoltatás, és nem büntetik meg a bűnösöket, az újonnan létrejövő demokrácia nem lesz tartósan konszolidálható. Sőt, ha nincs elszámoltatás, akkor azok, akik megússzák, egy idő után akár vissza is térhetnek.
Szerinte Magyarországon nem szimpla korrupció történt, hanem egyenesen feudalizálták az országot, a gazdasági szereplőket a politika alá kényszerítették, és az így szerzett vagyont a hatalom arra is használta, hogy ellehetetlenítse a jogállamot.
Álláspontja szerint az NVVH-nak nem az a feladata, hogy egy-egy korrupciós ügyet megtaláljon, hanem hogy felvázolja azt a rendszert, ami ezt működtette, hogy az újonnan létrejövő demokráciában ne történhessen meg hasonló.
Kiemelte azt is, hogy „bodorság azt gondolni, hogy 6 év alatt itt jogerős ítéletek lesznek”, de ez az idő [mármint a hivatalban elnökként letöltendő ideje] arra elegendő lesz, hogy feltárják „az utolsó szögig”, hogy mi történt, és elindítsák ezeket az ügyeket a hivatalok úján, és hogy minden felelős bíróság elé kerüljön.
Az elsődleges feladat, hogy megértessék a magyar társadalommal, hogy mi történt itt, és kik voltak azok a szereplők (névvel, címmel), akik ehhez asszisztáltak. „Nevén kell nevezni a szereplőket, azokat is, akik csinálták, és azokat is, akik hagyták” - fogalmazott.