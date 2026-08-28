24 órás rendőri védelmet rendelt el Magyar Péter az NVVH elnökének és a nyomozati elnökhelyettesének

A magyar miniszterelnök Facebook-oldalán jelentette be, hogy mivel Unger Anna, az NVVH elnöke és Tasnádi Katalin, nyomozati elnökhelyettes 24 órás rendőri védelmet fog kapni. Magyar Péter szerint ők ugyanis a legveszélyesebb feladatra vállalkoztak, a „maffia elleni küzdelemre”.

Unger Annát és Tasnády Katalint pénteken választotta meg az Országgyűlés, Unger Anna 137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodással lett az NVVH elnöke, Tasnády Katalint pedig 139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg.