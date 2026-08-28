Megválasztotta az Országgyűlés Unger Annát az NVVH vezetőjének

Megválasztotta az Országgyűlés az NVVH vezetőjét.
Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Karának docensét javasolta tegnapi, elég különösre sikeredett ülésén a hivatal elnökének, míg a nyomozati elnökhelyettesi posztra Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze a jelölték.
Az NVVH elnökét és elnökhelyettesének megválasztásához kétharmadra van szükség, a szavazás titkos volt, a Fidesz- és a KDNP-frakció még azelőtt kivonult a teremből, hogy a szavazólapokat kiosztották volna.
Az eredményt 1 órás szavazási szünet után ismertették.
Unger Annát 137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett az Országgyűlés megválasztotta.
A döntés ismertetése utána tiszás képviselők állva tapsolták meg.
Tasnády Katalint 139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg.
Ezután mindketten esküt tettek.
A hivatal létrehozásáról július végén kétharmaddal döntött a parlament, az elnöki pozícióra összesen 96-an jelentkeztek, az elnökhelyettesi pozíciókra pedig 68-an, az eljárásrendről Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke azt mondta: „Tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti.”
Hétfőn jelentették be, hogy a tiszás elnökkel bíró Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság zárt ülésen kiválasztotta azt a három jelöltet (Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid), akiket személyesen is meghallgatnak, majd a Tisza-frakció közölte, hogy ők egy negyedik jelöltet (Sárvári Nicholas) fognak támogatni, hogy aztán estére Jancsics Dávid a Facebookon jelezze, ő inkább visszalép (de nem ezért).
Ezek után kedden lement a jelöltek meghallgatása (erről itt írtunk részletesen), csütörtöki pedig ismét elég furcsán alakult a bizottsági ülés, először ugyanis Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke azt javasolta, hogy az elnökhelyettesekről szóló döntéssel kezdjenek, de zárt ülésen (ezt a 8 jelenlévő tiszás közül Melléthei-Barna Márton nem támogatta, Miskolczi Orsolya pedig tartózkodott), majd a zárt ülés után közölték, hogy a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi pozíciókra kevés pályázat érkezett, ezért érvénytelenné nyilvánították a pályázatokat.
Az ülés utáni sajtótájékoztatón Hantosi azt mondta, egyelőre nem tudják, mikor és hogyan pályáztatnak újra, de azt ígérte, hogy a lehető leghamarabb meg fog történni.
Az elnökjelöltekről szóló szavazás a következőképp alakult:
Vagyis bár Unger kapta a legtöbb igen szavazatot, de ő volt az egyetlen, akire egy nem is érkezett, méghozzá Melléthei-Barna Mártontól, aki elmondása szerint szakmai meggyőződése miatt szavazott nemmel. Ő Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak, mert olyan jogász végzettségű jelöltet szeretett volna az NVVH élére, aki kellő szakmai beágyazottsággal rendelkezik az ügyészségnél.
A bizottság döntése után nem sokkal Sárvári Nicholas azt mondta, minden támogatását megadja majd Ungernak, ha szükségét látja. „Azt gondolom, hogy mindenki mögé be kell állni, és segíteni ebben a feladatban, mert ilyet az ország még nem látott.” Ligeti Miklós pedig a Facebookon gratulált Ungernek. Azt írta, sok sikert és erőt kíván az NVVH leendő vezetőjének, akit a parlament pénteki rendkívüli ülésén választhatnak meg.
Unger Anna a szavazás előtt nem sokkal jelezte: várja Ligeti Miklóst az NVVH-ban, eközben többen (köztük Hadházy Ákos) kritizálták a jelölését, míg mások (például Lakner Zoltán) támogatásukat fejezték ki.
A parlamenti bizottság a jövő héten zárt ülésen dönt három pályázóról, illetve minden képviselőcsoport meghívhat még egy-egy pályázót – az ő meghallgatásuk pedig már nyílt ülésen zajlik majd.
Parlamenti bizottsági ülésen választották ki Ligeti Miklóst, Unger Anna Rózát és Jancsics Dávidot. Őket kedden és szerdán személyesen is meghallgatják.
Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak.
Az NVVH létrehozása a Tisza Párt egyik fő kampányígérete volt.
Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. A Fidesz nem vett részt az ülésen, a Tisza az utolsó pillanatban küldött jelöltet.
Unger Annáról ma szavaz a parlament.
„Egyre inkább úgy gondolom, hogy ide most egy kérlelhetetlen pitbull kell” – indokolta a korrupciókutató a döntését.
Pénteken a parlament rendkívüli ülésén már meg is szavazhatják.
A Kanadai-Magyar Kereskedelmi Kamara elnöke a választási kampányban a DE Akcióközösség koordinátora volt.