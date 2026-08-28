Megválasztotta az Országgyűlés Unger Annát az NVVH vezetőjének

Megválasztotta az Országgyűlés az NVVH vezetőjét.

Unger Anna az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026 augusztus 28-án. Fotó: Németh Dániel/444

Az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság Unger Anna Róza politológust, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) Társadalomtudományi Karának docensét javasolta tegnapi, elég különösre sikeredett ülésén a hivatal elnökének, míg a nyomozati elnökhelyettesi posztra Tasnády Katalint, a Központi Nyomozó Főügyészség ügyésze a jelölték.

Az NVVH elnökét és elnökhelyettesének megválasztásához kétharmadra van szükség, a szavazás titkos volt, a Fidesz- és a KDNP-frakció még azelőtt kivonult a teremből, hogy a szavazólapokat kiosztották volna.

Az eredményt 1 órás szavazási szünet után ismertették.

Unger Annát 137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett az Országgyűlés megválasztotta.

A döntés ismertetése utána tiszás képviselők állva tapsolták meg.

Tasnády Katalint 139 igen és 6 nem szavazattal, tartózkodás nélkül választották meg.

Tasnády Katalin az Országgyűlés rendkívüli ülésén 2026 augusztus 28-án. Fotó: Németh Dániel/444

Ezután mindketten esküt tettek.

Előzmények

A hivatal létrehozásáról július végén kétharmaddal döntött a parlament, az elnöki pozícióra összesen 96-an jelentkeztek, az elnökhelyettesi pozíciókra pedig 68-an, az eljárásrendről Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke azt mondta: „Tisztségenként a legtöbb pontot elérő három pályázó kap meghívást, emellett valamennyi képviselőcsoport tisztségenként további egy-egy pályázó meghívását kérheti.”

Hétfőn jelentették be, hogy a tiszás elnökkel bíró Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottság zárt ülésen kiválasztotta azt a három jelöltet (Ligeti Miklós, Unger Anna Róza és Jancsics Dávid), akiket személyesen is meghallgatnak, majd a Tisza-frakció közölte, hogy ők egy negyedik jelöltet (Sárvári Nicholas) fognak támogatni, hogy aztán estére Jancsics Dávid a Facebookon jelezze, ő inkább visszalép (de nem ezért).

Ezek után kedden lement a jelöltek meghallgatása (erről itt írtunk részletesen), csütörtöki pedig ismét elég furcsán alakult a bizottsági ülés, először ugyanis Hantosi István, a bizottság tiszás elnöke azt javasolta, hogy az elnökhelyettesekről szóló döntéssel kezdjenek, de zárt ülésen (ezt a 8 jelenlévő tiszás közül Melléthei-Barna Márton nem támogatta, Miskolczi Orsolya pedig tartózkodott), majd a zárt ülés után közölték, hogy a közpénzügyi elnökhelyettesi tisztségre kiírt pályázatot a meghallgatások után eredménytelennek nyilvánították, míg a vádemelésért felelős, valamint a fellebbviteli elnökhelyettesi pozíciókra kevés pályázat érkezett, ezért érvénytelenné nyilvánították a pályázatokat.

Az ülés utáni sajtótájékoztatón Hantosi azt mondta, egyelőre nem tudják, mikor és hogyan pályáztatnak újra, de azt ígérte, hogy a lehető leghamarabb meg fog történni.

Az elnökjelöltekről szóló szavazás a következőképp alakult:

Ligeti Miklóst 4 igen, 0 nem és 4 tartózkodás mellett nem jelölték ,

, Unger Annát 6 igen, 1 nem és 1 tartózkodás mellett jelölték ,

, és Sárvári Nicolast 3 igen és 5 tartózkodás mellett nem jelölték.

Vagyis bár Unger kapta a legtöbb igen szavazatot, de ő volt az egyetlen, akire egy nem is érkezett, méghozzá Melléthei-Barna Mártontól, aki elmondása szerint szakmai meggyőződése miatt szavazott nemmel. Ő Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak, mert olyan jogász végzettségű jelöltet szeretett volna az NVVH élére, aki kellő szakmai beágyazottsággal rendelkezik az ügyészségnél.

A bizottság döntése után nem sokkal Sárvári Nicholas azt mondta, minden támogatását megadja majd Ungernak, ha szükségét látja. „Azt gondolom, hogy mindenki mögé be kell állni, és segíteni ebben a feladatban, mert ilyet az ország még nem látott.” Ligeti Miklós pedig a Facebookon gratulált Ungernek. Azt írta, sok sikert és erőt kíván az NVVH leendő vezetőjének, akit a parlament pénteki rendkívüli ülésén választhatnak meg.

Unger Anna a szavazás előtt nem sokkal jelezte: várja Ligeti Miklóst az NVVH-ban, eközben többen (köztük Hadházy Ákos) kritizálták a jelölését, míg mások (például Lakner Zoltán) támogatásukat fejezték ki.