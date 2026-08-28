Unger Anna várja Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban

„Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelmre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”
– írja közösségi oldalán Unger Anna Róza, akit az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság tegnapi, különösre sikeredett ülésén javasolta a hivatal elnökének megválasztani.
Unger jelölése mikrocunamit indított el a magyar közéletben, miután őrületes módon a parlamenti bizottság döntése nem egyezett minden egyes kommentelő (!) véleményével, sőt egyes úgynevezett közszereplőkével sem. Többen kritizálták, hogy nem Ligeti Miklóst, a Transparency vezetőjét jelölték, így tett például Hadházy Ákos is, sőt, Fekete-Győr András egyenesen visszalépésre szólította fel Ungert, mások viszont, például az Ungerrel elemző műsorokban sokat szereplő Lakner Zoltán politológus egyetértett az ELTE docensének jelölésével.
Göröngyös, fordulatokkal teli út vezetett ahhoz, hogy Unger Annát jelölje a bizottság, erről itt írtunk. A jelöltek meghallgatásáról itt írtunk részletesen, itt pedig videóban számoltunk be a történtekről.
Megvan a három jelölt, erre a Tisza frakciója utólag jelentkezik, hogy hoppá, hát nekünk is lenne egy. És ha a Mi Hazánk is utólag jelentkezett volna? Aztán a nyolc tiszás bizottsági tag meg majd legyen okos, hogy mit kezdjen a saját, 141 fős frakciójuk jelöltjével. Sehogy se néz ki ez majd jól.
„Badarság azt gondolni, hogy itt 6 év alatt jogerős ítéletek lesznek” – mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal egyik vezetőjelöltje. Ligeti Miklós pedig arról beszélt, hogy őt az motiválja, hogy csinálják meg az elszámoltatást, ha már '90-ben elmaradt.
Meghallgatták a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnökjelöltjeit. A Fidesz nem vett részt az ülésen, a Tisza az utolsó pillanatban küldött jelöltet.