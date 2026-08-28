Unger Anna várja Ligeti Miklóst a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalban

„Az Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal sikerének alapja a közbizalom. Ehhez minden támogatásra, szakértelmre, és a korrupció elleni kérlelhetetlen elkötelezettségre szükség van. Elnökként mindenkit, aki ezért tenni akar, várok a fedélzetre. Mindenekelőtt dr. Ligeti Miklóst.”

– írja közösségi oldalán Unger Anna Róza, akit az igazságügyi és alkotmányügyi bizottság tegnapi, különösre sikeredett ülésén javasolta a hivatal elnökének megválasztani.

Unger jelölése mikrocunamit indított el a magyar közéletben, miután őrületes módon a parlamenti bizottság döntése nem egyezett minden egyes kommentelő (!) véleményével, sőt egyes úgynevezett közszereplőkével sem. Többen kritizálták, hogy nem Ligeti Miklóst, a Transparency vezetőjét jelölték, így tett például Hadházy Ákos is, sőt, Fekete-Győr András egyenesen visszalépésre szólította fel Ungert, mások viszont, például az Ungerrel elemző műsorokban sokat szereplő Lakner Zoltán politológus egyetértett az ELTE docensének jelölésével.

Fotó: Bankó Gábor/444

Göröngyös, fordulatokkal teli út vezetett ahhoz, hogy Unger Annát jelölje a bizottság, erről itt írtunk. A jelöltek meghallgatásáról itt írtunk részletesen, itt pedig videóban számoltunk be a történtekről.