„Ez több mint korrupció, ez feudalizmus, ettől meg kell szabadítani az országot”

video
  • Kedden megkezdődött a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőinek kiválasztása, a reggel 9-es bizottsági ülésen a három elnökjelöltet, Ligeti Miklóst, Unger Annát és Sárvári Nicholast hallgatták meg.
  • A jelöltekről itt, az NVVH-ról pedig ebben a cikkünkben írtunk bővebben.
  • A kiválasztási folyamatban tanácsadóként négy civil szervezet vett részt: a TASZ, a Magyar Helsinki Bizottság, a K-Monitor Közhasznú Egyesület és a Magyarok Világszövetsége. A meghallgatáson a Fidesz nem jelent meg.
video Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal Sárközi Nicolas magyarok világszövetsége fidesz k-monitor Tisza Párt magyar helsinki bizottság unger anna TASZ ligeti miklós
Kapcsolódó cikkek

Kanadai-magyar menedzser, politológus, egykori punk vagy jogi igazgató – közülük kerülhet ki az NVVH elnöke

A parlament igazságügyi és alkotmányügyi bizottsága Ligeti Miklós, Unger Anna, Jancsics Dávid és Sárvári Nicholas meghallgatása után választja ki a végső elnökjelöltet.

Molnár Kristóf
POLITIKA
Legfrissebb videóink

Radnai Márk belátta, hogy már nem tudja ő irányítani a Tisza Szigeteket

A Tisza Szigetek tagjai közül sokan úgy érezték, hogy magukra hagyták őket a választások után. Magyar Péterék most megpróbálják felrázni a mozgalmat.

Czinkóczi Sándor, Kovács Bendegúz
video

Vitézy Dávid: Tucatjával vannak ügyek, ahol feljelentést tehetünk

Belső vizsgálatok zajlanak, és számos ügyben vizsgálják, hogy a feljelentés szükséges-e – mondta a 444-nek Vitézy Dávid, akit arról is megkérdeztünk, keresték-e Lázár Jánost.

Sárdi Kristóf, Molnár Kristóf
video

A Fidesz leváltotta, köztársasági elnökként tér vissza

Baka András nem az kimondott abszolút filmszínház-karakter, története mégis szimbolikussá teszi a megválasztását. A Fidesz illegitimnek tartja, ő közben azt mondja, az ország nem épülhet bosszúra.

plankog, Bokros Dorka, Sárdi Kristóf, Kovács Bendegúz, Botos Tamás, Jelinek Anna, Kristóf Balázs
video

Magyar Péter: Van, ami vérlázítóbb Orbán hallgatásánál

A miniszterelnök szerint a fideszes influenszerek azon dolgoztak, hogy összeomoljon az ország energiaellátása. Rétvári Bence azt mondta, a legnagyobb rémhírterjesztő az ország vezetője volt. Parlamenti összecsapás energiaválság után.

Botos Tamás
video