Melléthei-Barna Márton szakmai meggyőződésből szavazott nemmel Unger Anna jelölésére

Melléthei-Barna Márton a szakmai meggyőződése miatt szavazott nemmel Unger Anna jelölésére. A Tisza Párt parlamenti képviselője azt mondta a 24.hu-nak, hogy Ligeti Miklóst tartotta a legalkalmasabbnak, mert olyan jogász végzettségű jelöltet szeretett volna a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Védelmi Hivatal (NVVH) élére, aki kellő szakmai beágyazottsággal rendelkezik az ügyészségnél.

Melléthei-Barna arról is beszélt, hogy nem volt frakcióelőírás a szavazásnál, ezért képviselte a szakmai meggyőződését a parlament Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottságának csütörtöki nyílt szavazásán.

Melléthei-Barna Márton Fotó: Németh Dániel/444

Unger Anna jelöltségét 6-an támogatták, 1 nem és 1 tartózkodás mellett. Ligeti Miklós 4 igent kapott, 4 tartózkodás mellett, míg Sárvári Nicholas 3 igent gyűjtött be, 5 tartózkodás mellett. Az ülésen a fideszes képviselők és a mi hazánkos Apáti István nem vett részt.

A szavazás után Sárvári Nicholas a Telexnek azt mondta, minden támogatását megadja majd Ungernak, ha szükségét látja. „Azt gondolom, hogy mindenki mögé be kell állni, és segíteni ebben a feladatban, mert ilyet az ország még nem látott.” Ligeti Miklós a Facebookon gratulált Ungernek. Azt írta, sok sikert és erőt kíván az NVVH leendő vezetőjének, akit a parlament pénteki rendkívüli ülésén választhatnak meg.