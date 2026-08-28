Akkora volt az aszály Franciaországban, hogy lazítottak a sajtkészítési szabályokon

Franciaország ideiglenesen enyhít néhány sajtféle készítésére vonatkozó szigorú szabályt, miután a brutális nyári aszály drasztikusan csökkentette a tejelő szarvasmarhák takarmányozásához szükséges fű mennyiségét.

A kormányrendeletek az Alpokban és Kelet-Franciaország más hegyvidékein készülő Abondance, Beaufort és Comté sajtok gyártóinak életét könnyítik meg (ideiglenesen), de várhatóan több más sajtféle esetében is hasonló engedményeket tesznek majd. Az új szabályok lehetővé teszik a gazdáknak, hogy az állataikat a termék szigorúan meghatározott földrajzi területén kívülről származó fűvel és szénával etessék.

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Az érintett sajtok között lehet a Cantal, a Bleu d’Auvergne, a Fourme d’Ambert, a Bleu du Vercors-Sassenage, a Reblochon, valamint a Rocamadour nevű kecskesajt is.

A francia eredetvédelmi szabályokat felügyelő Nemzeti Eredet- és Minőségügyi Intézet (INAO) emellett más, védett eredetmegjelöléssel rendelkező termékek esetében is ideiglenes változtatásokat hagyott jóvá a nyári hőség miatt. Az engedmények többek között bizonyos normandiai Calvados- és ciderfajtákra, az elzászi Crémant pezsgőre, a Poitou-Charentes régióból származó bárányhúsra, valamint a Reine-Claude szilvára vonatkoznak. (Az eredetvédelmi tanúsítványok lehetővé teszik a gazdák számára, hogy termékeiket magasabb áron értékesítsék, cserébe azonban szigorú szabályok vonatkoznak arra, hogy hol és milyen módon állíthatják elő azokat.)

Enném! Fotó: JEAN-MARC BARRERE/Hans Lucas via AFP



A 2026-os aszályt – amelyet az INAO már most történelminek nevez – figyelembe véve a gazdák rövid időre eltérhetnek ezektől a szabályoktól. Az Alpokban készülő Abondance sajt gyártói például mostantól 50 százalékról 15 százalékra csökkenthetik annak a legelőn fogyasztott fűnek az arányát, amely az állatok eredeti szabályok szerinti étrendjét alkotja, emellett a saját termőhelyi területükön kívülről is behozhatnak takarmányt, és bizonyos kiegészítő takarmányokat is használhatnak.

A Jura-hegységben készülő Comté sajt gyártói pedig a szarvasmarhák takarmányozásához általában használt helyi zöldkukoricát máshonnan származó kukoricával is helyettesíthetik.

A francia és az európai jogszabályok rendkívüli időjárási körülmények esetén lehetővé teszik az ilyen átmeneti felmentéseket. Hasonló intézkedéseket vezettek be a 2022-es száraz nyár után is. (BBC)