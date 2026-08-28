Nyugtalanító információi vannak, ezért közérdekű adatigénylést nyújt be Hadházy Ákos Ruff Bálintékhoz az NVVH-s pályázatok miatt

„Közérdekű adatigényléssel fordulok a miniszterelnökséget vezető miniszterhez 94 jelentkezőt rangsoroló pontrendszer nyilvánosságra hozataláért. Ha megtagadnák, perelni is fogok érte”, írja Facebook-oldalán Hadházy Ákos.

Nyugtalanító információkat kapott ugyanis arról, hogy az egész pályáztatás csak egy színjáték volt és a pályázatok jelentős részét el sem olvasták, a végül kiválasztásra került és nyilvánosságra hozott négy jelöltön kívül pedig senkit nem hallgattak meg.

Tisztában van azzal, hogy ez nagyon súlyos állítás, viszont ennek ellenőrzése alapvető fontosságú, ezért kell nyilvánosságra hozni azt a pontrendszert, ami alapján a 94 jelentkezőből kiválasztották a végül megnevezett négy személyt.

„Ez azért is fontos mert több forrásból kapott információim szerint a győztes személyéről a miniszterelnök és a miniszterelnökséget vezető miniszter közötti vita, illetve az azt lezáró kompromisszum döntött, az összes többi folyamat csak egy színjáték volt. A miniszterelnök Sárvári Nicholast, a kancelláriaminiszter Ligeti Miklóst támogatta volna, végül utóbbi kompromisszumos megoldásként javasolta Unger Annát, amit előbbi elfogadott”, írja Hadházy.

Csütörtökön az Átlátszó küldött kérdéseket az Igazságügyi és Alkotmányügyi Bizottsághoz, amelyekben a pontozó lapot, illetve a jelöltek pontjait szerették volna megismerni. A bizottság elnöke, Hantosi István válaszában azonban rögzítette a zárt ülés dokumentumai nem ismerhetők meg, így nem állt módjában megosztani a kért információkat a lappal, amely szerint így átláthatatlan marad a kiválasztási folyamat.

Megjegyzik, az Integritás Hatóság új alelnökei esetében az Alkalmassági Bizottság nyilvánosságra hozta az öt legtöbb pontot kapó jelölt pontszámait (egy pályázó kérte az adatai zártan kezelését). Amikor pedig az illetékes Európai Támogatásokat Auditáló Főigazgatóságtól kérték a pontozó lapot, azt még aznap kiadták.

Pénteken egyébként

Unger Annát 137 igen szavazattal, 7 nem és 1 tartózkodás mellett az Országgyűlés megválasztotta az NVVH elnökének.

A megválasztás előzményeit ebben a cikkben foglaltuk össze. A jelöltek meghallgatásáról itt írtunk, a csütörtöki, furcsán alakult bizottsági döntésről pedig ebben a cikkben.