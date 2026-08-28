Már 475-re emelkedett a nepáli katasztrófa áldozatainak száma

475-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak a száma - közölte a nepáli rendőrség péntek reggel.

A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi.

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Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van. A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyülemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le.

Három fő magyar állampolgár a katasztrófa helyszínén tartózkodott, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé. Hollétük továbbra is ismeretlen.

A kínai hatóságok mindeközben felfüggesztették a tibeti mentési munkálataikat, mert attól tartanak, hogy a földcsuszamlás után keletkezett tó további áradásokat okoz. A hatóságok a Nepál és Tibet közötti szárazföldi határátkelő feletti szakaszon figyelik a vízszint emelkedését, amelyet a szerdai földcsuszamlás során elmosott a sár- és vízlavina. A többórás heves esőzés után most attól tartanak, hogy a törmelék között kialakult tó gátja átszakadhat, és a következő napokban újabb áradásokat idézhet elő. A kínai állami média beszámolói szerint a térségben dolgozó mentőcsapatokat utasították, hogy egyelőre állítsák le a műveleteket. (BBC, MTI)