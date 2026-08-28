Már 475-re emelkedett a nepáli katasztrófa áldozatainak száma

475-re emelkedett a Nepál és Kína határán két napja történt pusztító villámáradás halálos áldozatainak a száma - közölte a nepáli rendőrség péntek reggel.
A hatóságok beszámolója szerint 1545 embert sikerült eddig kimenekíteni az árvíz sújtotta térségekből, de több mint 1400 embert még mindig keresnek. Az eltűntek közül legalább 540 külföldi.
Donald Trump amerikai elnök bejelentette: a nepáli vezetőknek felajánlották, hogy bármit biztosítanak, amire szükségük van. A két napja történt katasztrófát egy gleccserről lezúduló jég- és törmeléklavina okozta. A lavina előbb eltorlaszolt egy folyót, majd a felgyülemlett víz hatalmas árhullám formájában zúdult le.
Három fő magyar állampolgár a katasztrófa helyszínén tartózkodott, őket eltűntként jelentették a konzulátus, illetve a Külügyminisztérium felé. Hollétük továbbra is ismeretlen.
A kínai hatóságok mindeközben felfüggesztették a tibeti mentési munkálataikat, mert attól tartanak, hogy a földcsuszamlás után keletkezett tó további áradásokat okoz. A hatóságok a Nepál és Tibet közötti szárazföldi határátkelő feletti szakaszon figyelik a vízszint emelkedését, amelyet a szerdai földcsuszamlás során elmosott a sár- és vízlavina. A többórás heves esőzés után most attól tartanak, hogy a törmelék között kialakult tó gátja átszakadhat, és a következő napokban újabb áradásokat idézhet elő. A kínai állami média beszámolói szerint a térségben dolgozó mentőcsapatokat utasították, hogy egyelőre állítsák le a műveleteket. (BBC, MTI)