Újabb üzemanyaghiány sújtja Oroszországot az ukrán finomítótámadások csúcsra járatása miatt

Újabb üzemanyaghiány-hullám érte el Oroszországot, miután a finomítók elleni ukrán csapások rekordot döntöttek. A helyzet miatt az orosz autósok kénytelenek alaposan átgondolni, hol, mikor és hogyan tudják feltölteni járműveiket.

A július második felében tapasztalt átmeneti csend után – amikor a finomítók elleni támadások szünetelése miatt javult az ellátás – augusztusban ismét megnőtt a nyomás: a Bloomberg hivatalos nyilatkozatokon alapuló adatai szerint Kijev ebben a hónapban legalább 21 alkalommal mért csapást az orosz olajfeldolgozó infrastruktúrára. Ez az eddigi legmagasabb havi szám a háború kezdete óta.

Fotó: YULIA MOROZOVA/Anadolu via AFP

A hiány már a leginkább ellátott régiónak számító Moszkvában és környékén is érezhető. A lakosok közösségi chatcsoportokban osztják meg egymással, hol kapható benzin és mekkora a sor. A fővárosban ma már nem számít ritkaságnak a 30–50 autóból álló várakozási sor sem. Néhány tucat régióban már jegyrendszert és korlátozásokat vezettek be. Ha egy benzinkútnál nincs sor, az többnyire azt jelenti, hogy vagy kifogyott az üzemanyag, vagy túlságosan drága. Az autósok többsége ugyanis a hiány ellenére sem hajlandó megfizetni a független kutak 100 rubel (kb. 1,2 dollár) feletti literenkénti árait, miközben a saját finomítóval rendelkező nagy olajvállalatoknál 80 rubel alatt van a benzin ára.

Az orosz olajfinomítás mértéke több mint két évtizedes mélypontra esett: az Energy Aspects tanácsadó cég EA Analytics üzletága szerint Oroszország augusztusban átlagosan alig több mint napi 3,8 millió hordó kőolajat dolgozott fel. Ez jelentős visszaesés a korábbi nyári időszakok napi 5,3–5,5 millió hordós átlagához képest, amikor a nyaralások és a mezőgazdasági munkák miatt egyébként is magasabb a kereslet.

A feldolgozás visszaesése miatt a benzintermelés és a belföldi piaci szállítások csaknem 20 százalékkal csökkentek tavaly augusztushoz képest. A dízeltermelés több mint 23 százalékkal esett vissza ugyanebben az időszakban, ám a belföldi dízelszállítások a nyáron bevezetett kiviteli tilalomnak köszönhetően csak százalékkal mérséklődtek. Oroszország korábban a globális dízelüzemanyag-ellátás mintegy 10 százalékát adta, most azonban a legyártott mennyiség az országban marad, ami némi stabilitást biztosít ezen a téren.

Az orosz kormány – amely a benzin legtöbb típusának exportját már 2027 január végéig megtiltotta – most a dízelexport tilalmának meghosszabbítását mérlegeli szeptemberre vagy akár hosszabb időszakra is. Mindeközben a regionális vezetők már arra figyelmeztetik a lakosságot, hogy a nyári szünidő után sem várható az ellátás gyors helyreállása. Alekszandr Guszev, az Ukrajnával határos Voronyezsi terület kormányzója a héten elismerte: „A helyzet továbbra is feszült. Látjuk, hogy az ellenség továbbra is csapásokat mér az olajfinomítókra.” (via Bloomberg)