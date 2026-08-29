A volt kormánypárt prominensei is érintettek lehetnek a Lengyelországot megrázó kriptovaluta-csalásban, az olimpiai bizottság elnökét letartóztatták

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Egyre nagyobb botrány van Lengyelországban a Zondacrypto kriptovaluta-tőzsde körüli csalási ügy miatt. A platformon „piszkos és sötét ügyletek” zajlottak, amelyekbe a nemzeti-konzervatív PiS párt „vezető személyiségei” is belekeveredtek – nyilatkozta pénteken Donald Tusk miniszterelnök.

A Zondacrypto áprilisban egyik napról a másikra beszüntette a működését és leállította a weboldalát. Több ezer hitelező vesztette el a pénzét, a kár sajtóhírek szerint 350 millió zloty (83 millió euró). A platform alapítója, Sylwester Suszek már 2022-ben nyomtalanul eltűnt, utóda, a cég vezetője, Przemyslaw Kral most Izraelbe vagy valamelyik Öböl-menti államba menekült.

Ügyvédje szerint Kral hajlandó koronatanúként vallomást tenni, enyhébb büntetésért cserébe.

Letartóztatás a PiS-táborban

Az üggyel összefüggésben letartóztatták a lengyel olimpiai bizottság elnökét, Radoslaw Piesiewiczet. A PiS-hez közel álló tisztségviselő, ellentétben sok más befektetővel, minden pénzét visszakapta, amikor a platform elkezdett összeomlani.

Piesiewicz emellett az olimpiai bizottság nevében szponzori szerződést írt alá a Zondacryptóval. Eszerint a milánói téli olimpián a lengyel sportolók, ha jól teljesítenek, kriptovalutában kaptak volna juttatásokat. Ez a gyakorlatban sok esetben elmaradt, rengeteg sportszövetség követeli Piesiewicz lemondását.

Az ügyben a Lengyelországot 2015 és 2023 között vezető PiS további prominens politikusai is érintettek. A PiS-nek nincs könnyű időszaka, nemrég kivált a pártból a mérsékelt képviselők egy csoportja, és saját projektbe kezdett. (ORF)