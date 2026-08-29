A volt kormánypárt prominensei is érintettek lehetnek a Lengyelországot megrázó kriptovaluta-csalásban, az olimpiai bizottság elnökét letartóztatták

Egyre nagyobb botrány van Lengyelországban a Zondacrypto kriptovaluta-tőzsde körüli csalási ügy miatt. A platformon „piszkos és sötét ügyletek” zajlottak, amelyekbe a nemzeti-konzervatív PiS párt „vezető személyiségei” is belekeveredtek – nyilatkozta pénteken Donald Tusk miniszterelnök.
A Zondacrypto áprilisban egyik napról a másikra beszüntette a működését és leállította a weboldalát. Több ezer hitelező vesztette el a pénzét, a kár sajtóhírek szerint 350 millió zloty (83 millió euró). A platform alapítója, Sylwester Suszek már 2022-ben nyomtalanul eltűnt, utóda, a cég vezetője, Przemyslaw Kral most Izraelbe vagy valamelyik Öböl-menti államba menekült.
Ügyvédje szerint Kral hajlandó koronatanúként vallomást tenni, enyhébb büntetésért cserébe.
Az üggyel összefüggésben letartóztatták a lengyel olimpiai bizottság elnökét, Radoslaw Piesiewiczet. A PiS-hez közel álló tisztségviselő, ellentétben sok más befektetővel, minden pénzét visszakapta, amikor a platform elkezdett összeomlani.
Piesiewicz emellett az olimpiai bizottság nevében szponzori szerződést írt alá a Zondacryptóval. Eszerint a milánói téli olimpián a lengyel sportolók, ha jól teljesítenek, kriptovalutában kaptak volna juttatásokat. Ez a gyakorlatban sok esetben elmaradt, rengeteg sportszövetség követeli Piesiewicz lemondását.
Az ügyben a Lengyelországot 2015 és 2023 között vezető PiS további prominens politikusai is érintettek. A PiS-nek nincs könnyű időszaka, nemrég kivált a pártból a mérsékelt képviselők egy csoportja, és saját projektbe kezdett. (ORF)
Mateusz Morawiecki volt miniszterelnök távozása még nehezebb helyzetbe hozhatja a válságban lévő PiS-t. A lengyel pártrendszer előtt átrendeződések állnak, Jarosław Kaczyński most fizeti az árát annak, hogy úgy irányította a PiS-t, ahogy szövetségese, Orbán Viktor a Fideszt.