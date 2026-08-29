Lázadó katonák támadták meg Nigerben a főváros repülőterét és az elnöki rezidencia környékét

A niamey-i repülőtér 2023-ban. Fotó: AFP

Lázadó katonák támadták meg szombat hajnalban a repülőteret és az elnöki rezidencia környékét Niger fővárosában, Niameyben.

A több órán át tartó támadást heves lövöldözés és robbanások kísérték. Két biztonsági forrás és egy diplomata arról beszélt a Reutersnek, délelőtt az elnöki palota a kormányhoz hű erők ellenőrzése alatt állt, az állami televízió viszont a lázadók kezére került, a repülőtér környékén pedig még folytak a harcok.

A kormány nyugalomra szólította fel a lakosságot, és mozgósította a biztonsági erőket. A DW Africa videóján katonai járműveket látni a fővárosban:

A niamey-i repülőteret két iszlamista csoport is megtámadta már idén. (MTI)