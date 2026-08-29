Riasztani kellett a magyar Gripeneket péntek délután

Augusztus 28-án délután egy francia PA28 típusú kisrepülőgép miatt riasztani kellett a Magyar Honvédség vadászgépeit – jelentette közösségi oldalán Ruszin-Szendi Romulusz.

A honvédelmi miniszter közlése szerint a repülő Szlovénia felől Ausztrián keresztül Csehország felé tartott, de nem lépett kapcsolatba a polgári légiforgalom-irányítással. Az osztrák készenléti géppár felszállt, így a magyar Gripenek visszaléptek alacsonyabb készenléti fokozatba.

Csakhogy a kisgép pilótája az osztrák vadászgépeket észlelve Fertőszentmiklós térségében engedély nélkül belépett a magyar légtérbe.

Mivel azonban rövidesen mégis helyreállt a rádiókapcsolata az osztrák irányítással, és Kapuvár térségében elhagyta a magyar légteret, a Gripenek végül a kecskeméti bázison maradtak.

Ezzel együtt légtérsértés és légiforgalmi szabálysértés miatt feljelentést tettek, írta Ruszin-Szendi Romulusz.