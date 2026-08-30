Kiutasították Amerikából az Orbán-kormány egykori díszvendégét

Milo Yiannopoulos előadása a budapesti Bálnában Fotó: Szigetváry Zsolt/MTI/MTVA

Dicstelen véget ért Milo Yiannopoulos amerikai pályafutása: Trump egykor befolyásos támogatóját, a NER-ben is kirakatba állított provokatőrt kiutasították az Egyesült Államokból, és felrakták egy Nagy-Britanniába tartó gépre.

Az általa korábban magasztalt bevándorlásellenes hivatal, az ICE ügynökei augusztus 27-én, a New Orleans-i reptéren fogták el, miután a bíróság július végén elrendelte az őrizetbe vételét, mert nem jelent a meghallgatásán. A brit állampolgár több mint egy évtizede élt az Egyesült Államokban, „rendkívüli képességű” személyek számára fenntartott nem bevándorlói vízummal csatlakozott a Breitbart News stábjához. De mostanra már nem volt érvényes vízuma vagy tartózkodási engedélye. Az elmúlt években többször is dicsérte az ICE tevékenységét, tavaly teljes jogi mentességet követelt az ICE szolgálatban lévő ügynökeinek, 2025-ben pedig azt írta: „Több millió embert kell deportálnunk. Enélkül semmi más nem számít.”

Yiannopoulos igazi őstrumpista, de befolyása már messze nem a régi. Azért a közelmúltban is aktív volt az amerikai politikában, például Kanye West soha ki nem bontakozó elnöki kampányán dolgozott. Szép szimbolikája van annak is, hogy saját bevallása szerint egy másik, Trumptól távolabb kerülő szélsőjobbos provokatőr, Laura Loomer nyomta fel a férfit a rendőrségen.

Milo őrizetben Fotó: DHS

A New York Times felidézi, hogy a Trump-adminisztráció nem győzte reklámozni Yiannopoulos letartóztatását, figyelmeztetésként használta fel más bevándorlók számára, hogy önként távozzanak az országból. Pénteken a Belbiztonsági Minisztérium közzétette a letartóztatáskor készült fényképét a közösségi médiában, és ingyenes repülőjegyet és 3 ezer dollárt kínált azoknak, akik úgy döntenek, hogy „maguk intézik saját távozásukat”.

A NER egyik legrosszabbul öregedő nemezetközi helyezkedésének tűnik, hogy 2018-ban 20 ezer dollárért hívták meg egy budapesti V4 konferenciára, amit Schmidt Mária szervezett, és ahol akkor az elvárásoknak megfelelően Sorost szidta és Orbánt dicsérte. Akkor részletesen írtunk róla „Hány fekete farkat kell még leszopnom, hogy ne nevezzenek neonácinak?” című portécikkünkben.