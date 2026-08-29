Az ICE őrizetbe vette Milo Yiannopoulost, a szélsőjobbos trollt

Őrizetbe vette az amerikai bevándorlási hatóság, az ICE Milo Yiannopoulost, az ismert, évekkel ezelőtt kifejezetten befolyásosnak számító szélsőjobbos közszereplőt/trollt, és jelenleg a deportálását készítik elő. Yiannopoulos brit állampolgár.

Milo őrizetben Fotó: DHS

A BBC beszámolója szerint a 41 éves Yiannopoulos az ICE Louisiana államban lévő telephelyén tartják fogva, és a belbiztonsági minisztérium közlése szerint a bíróság július végén rendelte el az őrizetbe vételét, miután nem jelent a meghallgatásán. Augusztus 27-én, a New Orleans-i reptéren fogták el, és mindaddig őrizetbe marad, amíg ki nem rakják az országból. Yiannopoulos 2019 májusában vízummal, legálisan érkezett az országba, de már rég el kellett volna hagynia azt, jelenleg nem volt érvényes vízuma vagy tartózkodási engedélye.

Az elmúlt években a Twitteren/X-en többször is dicsérte az ICE tevékenységét, tavaly teljes jogi mentességet követelt az ICE szolgálatban lévő ügynökeinek, 2025-ben pedig azt írta: „Több millió embert kell deportálnunk. Enélkül semmi más nem számít.” Alighanem kevéssé örül most annak, hogy saját személyével hozzájárulhat most a kívánt kvótához. Egy másik ismert szélsőjobbos provokatőr, Laura Loomer saját sikerének tekinti Yiannopoulos letartóztatását, X-re arról posztolt, hogy ő nyomta fel a férfit.

Milo 2017-ben Fotó: MARK GRAHAM/AFP

Yiannopoulos a 2016-os kampányban már korán Donald Trump támogatója lett, a republikánus jelölőgyűlés idején a Melegek Donald Trump mellett című esemény egyik kiemelt szereplője volt. Az első ciklus idején Yiannopoulos felkapott szereplője volt az amerikai szélsőjobboldali nyilvánosságnak, rendszeresen kelt ki a feketék, a muszlimok, a transzneműek és a melegek ellen, annak ellenére is, hogy sokáig ő maga is melegnek nevezte magát, bár saját elmondása szerint ez azóta elmúlt, és azóta már nem is ugatják meg a kutyák.

Online ténykedését folyamatos botrányok kísérték, a legnagyobb alighanem az volt, amikor még a pedofiliáról is elnézően beszélt, ami miatt a szélsőjobbos portáltól, a Breitbarttól is mennie kellett. 2020-ra kiábrándult a republikánus pártból és Donald Trumpot is többször kritizálta, bár az elmúlt időszakban számos konkrét intézkedését dicsérte. De az is igaz, hogy befolyása sokkal kisebb lett az elmúlt években, jóval kevesebben kíváncsiak ma a véleményére, mint pár évvel korábban. Ez látszik azon is, hogy egyre súlyosabb figurák mellé sodródott, 2020-ban Kanye West elnökjelölti kampányán dolgozott, de dolgozott az összeesküvéshívő extrumpista Marjorie Taylor Greene mellett is.

Yiannopoulos Magyarországon is járt 2018-ban: 20 ezer dollárért hívták meg egy budapesti V4 konferenciára, amit Schmidt Mária szervezett, és ahol akkor az elvárásoknak megfelelően Sorost szidta és Orbánt dicsérte. Akkor részletesen is írtunk pályáról, érdemes azt is elolvasni.