Pócs János attól tart, Navracsicsék miatt úgy járnak majd, mint az MSZP és a DK

Pócs János csalódott, amiért Navracsics Tibor és Ferencz Orsolya elindította a Polgári Demokraták nevű kezdeményezést.

Pócsnak kapásból az MSZP szétesése jutott eszébe, majd erre ráerősített a Telexnek is. A kezdeményezéssel kapcsolatban azt mondta, „ismerjük már ezt a politikában. Gyurcsány is így kezdte a DK-val, Magyar Péter is így kezdte a Tiszával. »Dehogy akarok én miniszterelnök lenni, dehogy akarok én pártot alapítani, csak csinálunk egy TISZA szigetet.« Ismerjük már ezeket a trükköket.”

Pócs azt mondta, ez ez a saját álláspontja, nem a pártjáé. Arra a kérdésre, hogy szeptembertől számít-e Navracsics és Ferencz közreműködésére a Fideszben, azt mondta, az iménti előítéletét nem tudja levetkőzni.

Pócs a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Pócs arról is beszélt, Navracsics Tibort kiváló miniszternek és embernek tartja, de azért csalódott, mert a kezdeményezés nem a jobboldal megerősödését fogja jelenteni, hanem megosztottságot hozhat, aminek a baloldalon rossz vége lett.

„Ha megoszlik a tábor, annak az lesz a véleménye, hogy senki nem kerül be a parlamentben – ahogy ez az MSZP és a DK esetében történt” – mondta. (Az MSZP és a DK azért nem a második fideszes kétharmad után esett ki a parlamentből, egészen 2026-ig ültek bent képviselőik.)

Pócs szerint talpra lehet állítani a Fideszt, de csak akkor, ha az egység nem bomlik meg. Bóka János frakcióvezető nem ennyire szkeptikus, ő üdvözölte a két fideszes kezdeményezését, ami párbeszédet hirdetett a két oldal között.

Navracsics pár napja az ATV-ben arról beszélt, nem új pártot hoznak létre, azt szeretnék, ha azok az emberek, akik hajlandóak egymással beszélni – bármelyik párttal is szimpatizáljanak –, azok „le tudjanak egymással ülni beszélni”.