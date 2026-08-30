Túl sokszor hallgattak, Krausz Ferenc otthagyta a Magyar Corvin-lánc Testületet

Krausz Ferenc lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el – írja a Telex. A Nobel-díjas fizikus a lapnak azt írta, hosszú mérlegelés után, elvi okokból döntött így.

„Fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottam: a Testület működése és az a szerep, amelyet véleményem szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye.”

Krausz Ferenc Fotó: Kovács Attila/MTI/MTVA

A lemondásról részletesen nem akart beszélni, de a lemondólevelet megszerezte a lap. Krausz abban két fő okot hozott fel. Az egyik, hogy a testület egyetlen olyan jelentős közéleti, tudományos vagy erkölcsi kérdésben sem akart megszólalni, amelyben a tagok tudása, tekintélye vagy erkölcsi felelőssége azt indokolttá tette volna.

A testület például nem állt mellé, mikor kezdeményezte, hogy szólaljanak fel egy ukrajnai gyermekkórház ellen elkövetett emberiség elleni bűntett ügyében, „ha már azok, akik Magyarország képviseletére hivatottak, ezt nem teszik” - írta Krausz. Ő így a 131 Nobel-díjat által aláírt petícióval „igyekezett megtörni a véleményem szerint bűnös hallgatást.”

A másik, hogy nem álltak ki mellette, mikor támadások érték az általa életre hívott Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítványt. Krausz szerint szakmailag megalapozatlan állítások miatt érték támadások az alapítványt.

Az alapítvány feladatait átveszi az állam, az új kormány nem értett egyet a konstrukcióval, és azzal, hogy mennyi pénzt kap az alapítvány. A 261 milliárdos szerződést azonnal felmondta az új kormány, majd júniusban kiderült, Hankó Balázs minisztériuma valójában több mint 1000 milliárd forintra szerződött az Alapítvánnyal, 25 évre.