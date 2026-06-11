Hankó Balázsék legalább 25 évig, minimum 1005 milliárd forinttal támogatták volna Krausz Ferenc alapítványát

Hankó Balázs minisztériuma az eddig tudott 261,7 milliárd forintnál jóval nagyobb értékben, több mint 1000 milliárd forintban szerződött a Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikushoz köthető Élvonal Alapítvánnyal.

A Telex kikérte a Tudományos és Technológiai Minisztériumtól a Hankó-féle minisztérium és az Élvonal keretmegállapodását, amiből kiderült, hogy minimum 25 évre biztosították az alapítvány finanszírozását. A megállapodás alapján 3-6 évente kell szerződéseket kötni a konkrét támogatási összegekről. Az első 6 évre megkötött szerződés és a magyar állam vállalásai alapján az alapítvány minimum 1005, maximum 1600 milliárd forintot kapna a 25 év alatt.

Krausz Ferenc Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A keretmegállapodásban ráadásul az is szerepel, hogy a felek „megállapodnak abban, hogy jelen Keretmegállapodás lejártát megelőző két évvel korábban a következő 25 évre szóló Keretmegállapodást megkötik azzal, hogy az új Keretmegállapodás a jelen Keretmegállapodás megszűnésének napján lép hatályba”. Vagyis Hankóék legalább egy, további 25 éves keretmegállapodást terveztek, így akár 50 évre biztosították volna az alapítvány finanszírozását.

A megállapodás emellett garanciát ad az alapítványnak a jövőben az esetleges jogszabályi változásokkal szemben, és finanszírozási folytonosságot biztosít a két szerződéskötés közötti átmeneti időszakokra. Ráadásul a 261,7 milliárd forintos céltámogatás mellett további 400 millió forintot is megítéltek az Élvonalnak 2026-ra működési költségként.

Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter a választás előtt két hónappal kötött közfeladat-finanszírozási szerződést az Élvonal Alapítvánnyal. A Tisza-kormány azonban felbontotta a megállapodást. Krausz Ferenc később nyílt levélben fordult Magyar Péterhez. Azt írta, hogy alapítványa nem párhuzamos rendszert épít, hanem egy új, nemzetközi mércével is egyedülálló tudományos és tehetséggondozó modellt. Egyben kérte az alapítvány teljes átvilágítását.