A Magyar-kormány felbontja a Krausz Ferenc alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést

„A kormány felbontja a Krausz Ferenc Nobel-dijas kutató alapítványával kötött 261,7 milliárd forintos szerződést” – jelentette be közösségi oldalán Magyar Péter. A miniszterelnök hozzátette: „Professzor urat a már kifizetett 22 milliárd forint visszautalására kérjük.”

A választás előtt két hónappal kötött Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter közfeladat-finanszírozási szerződést a Nobel-díjas Krausz Ferenc által irányított Élvonal Alapítvánnyal 261,7 milliárd forint értékben, írta meg a 444 is a Magyar Hang információira hivatkozva. A lap közérdekű adatigényléssel kérte ki a szerződést.

Egy másik dokumentum szerint 2026. április 30-áig az alapítványnak már folyósítottak 22 381 152 992 forintot. Emellett 2026-ra még kaptak volna 400 millió forint működési támogatást, ami a későbbi években a fogyasztói árindexszel összhangban emelkedett volna.

Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikusnak, a Magyar Szent István Rend kitüntetettjének (b) gratulál Orbán Viktor miniszterelnök (j) az augusztus 20-ai állami ünnep alkalmából a Sándor-palotában, 2024. augusztus 20-án Fotó: Bruzák Noémi/MTI/MTVA

Az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozó Alapítvány a napokban azzal került be a hírekbe, hogy a Telex információi szerint „a belpolitikai helyzetre hivatkozva” kihátrált a Nemzeti Tudósképző Akadémia finanszírozása mögül. Krausz Ferenc kifejtette, ameddig nem kapnak biztosítékot arra, hogy az új kormány az előző kormánnyal kötött finanszírozási szerződést maradéktalanul betartja, addig nem vállalnak jelentős kötelezettségeket.

Az alapítvány tavaly jött létre, a Semjén Zsolt által akkor benyújtott, létrehozásról szóló törvényjavaslat szerint „alapvető cél, hogy hazánkban létrejöjjön egy világszínvonalú kutatói környezet, amely a jelen és jövő világhírű magyar kutatóit szolgálja”, és a kormány úgy látja, hogy „ennek a kiemelkedő kutatói ökoszisztémának és a Magyarországon végzett élvonalbeli kutatások növekvő arányának a garanciáját az Élvonal Csúcskutatási és Tehetséggondozási Program elindulása nyújthatja”.

Krausz Ferenc fizikus 2023-ban, a vakcinakutató Karikó Katalinnal egy évben kapta meg a Nobel-díjat az elektronok atomon belüli mozgásának vizsgálatát szolgáló attoszekundumos fényimpulzusokat előállító kísérleti módszereiért.