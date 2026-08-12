Átveszi az állam Krausz Ferenc kutatóközpontját

A Nobel-díjas fizikus, Krausz Ferenc által vezetett Élvonal Alapítvány közfeladatait és az alapítvány alá tartozó, szintén hozzá köthető Molekuláris Ujjlenyomat Kutató Központ Nonprofit Kft.-t (CMF) is átveszi az állam a közeljövőben. A Tudományos és Technológiai Minisztériumhoz kerülnek az eddig az Élvonalnak megszabott kutatási és tehetséggondozási feladatok, a CMF jogi státusza pedig az alapító esetleges eltérő döntéséig nem fog változni, továbbra is nonprofit cégként működik tovább. A jelentős mennyiségű állami támogatást kapó szervezetek vagyona visszaszáll az államra.

Krausz Ferenc Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

Minderről a minisztérium tájékoztatta a Telexet, és az is kiderült, hogy a CMF – mely az Élvonalhoz hasonlóan fideszes kötődésű tagokat tett a felügyelő bizottságába – eddig összesen 45 milliárd forint közpénzhez jutott. A CMF egyébként ultrarövid impulzusú lézertechnológia segítségével próbálja a vérplazma molekuláris összetételében bekövetkező változások alapján a vizsgált emberek egészségi állapotát felmérni.

Ahogy arról korábban beszámoltunk, Hankó Balázs volt kulturális és innovációs miniszter a választás előtt két hónappal kötött közfeladat-finanszírozási szerződést az Élvonal Alapítvánnyal, mely összesen 260,7 milliárd forint közpénz juttatott volna az alapítványnak. A Tisza-kormány azonban még májusban felbontotta a megállapodást.

Ezt Tanács Zoltán miniszter az alábbiakkal indokolta:

„A probléma az, hogy az egész konstrukció egy olyan logikára épül, amelyet a magyar felsőoktatás KEKVA-modelljénél már megismertünk: közvagyon és közfeladat kiszervezése alapítványi formába, hosszú távú szerződésekkel, erős politikai időzítéssel, korlátozott demokratikus kontrollal.”

(via Telex)