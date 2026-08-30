Vasárnap esti kvíz Németh Szilárddal: ez vajon mi?

Jöhet borúra derű, derűre ború, egy dolog örök: Németh Szilárd gasztroposztjai. Néha ugyan eltűnik, cserébe aztán lehet örülni, ha visszatér, még akkor is, ha például tavaly az év első vasárnapját egy internacionális műremekkel (Garnéla és zöldkagyló? Ne vicceljünk már!) kezdte meg.

Na de ilyesmiről ezen a vasárnapon szó sincs!

A Fidesz gasztropápája, a népnemzeti-kereszténykonzervatív jobboldal sztárséfje, a zsíros cupákok Paganinije ma este egy rejtvénnyel örvendeztette meg követőit. Csak annyit árult el: „Összeugrott. de omlós, ropogós”. Az emojikban előszeretettel (bár dedós szinten) kommunikáló exkormány egykori alelnöke szerencsére hagyott néhány kapaszkodót is a leírásban. Egy serpenyőt, egy uborkát és egy krumplit. Én ezekből egyet se látok a képen, cserébe igazán imponáló a gyöngyöző zsírba fullasztott fokhagymák koszorújában kecsesen elnyúló, már-már éterien vékony hússzeletek elrendezése.

Szóval mi lehet ez a műremek?

Bevallom, nekem a vizuális megjelenítés első körben a Balfasz Szakács legnemesebb próbálkozásait (például az örök klasszikust) juttatja eszembe, de ha bárkinek van ötlete, hogy mi lehet ez, nyugodtan írja meg. Addig is, amíg kiderül, zsírokban gazdag, omlós-ropogós, kellemes vasárnap estét mindenkinek!