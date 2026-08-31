A héten veszi át az Apple irányítását Tim Cooktól az új főnök

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Szeptember elsejétől új vezérigazgatója lesz az Apple-nek: az 51 éves John Ternus veszi át a vezetést Tim Cooktól, aki 15 éve Steve Jobs cégalapító utódjaként került a vállalat élére. Tim Cook valószínűleg az igazgatótanács elnökeként továbbra is szerepet vállalhat a cég stratégiai ügyeiben.

John Ternus és Tim Cook
Fotó: VALERIE MACON/AFP

Ternus eddig az Apple hardverfejlesztéséért felelt, és kulcsszerepet játszott az iPhone, valamint más készülékek sikerében. Most arra kell választ találnia, miként alkalmazkodjon az Apple a mesterséges intelligencia gyors térnyeréséhez. A cég eddigi stratégiája abból indul ki, hogy a felhasználók továbbra is iPhone-okon, Mac számítógépeken és más eszközökön keresztül használják majd a mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásokat. A versenytársak egy része viszont úgy véli, hogy a mesterséges intelligencia teljesen új eszközkategóriákat tehet szükségessé.

Az OpenAI például az egykori Apple-főtervezőt, Jony Ive-ot is bevonta saját hardverprojektjébe, és az Apple szerint már több mint 400 korábbi alkalmazottját foglalkoztatja. Az Apple több távozó munkatárs ellen bírósághoz fordult üzleti titkok állítólagos eltulajdonítása miatt. (MTI)

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