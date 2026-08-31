Hidegfronttal zárul a nyár

Augusztus 31-én, vagyis a nyár utolsó napján még hőség lesz: a Hungaromet előrejelzése szerint 30 és 35 fok között tetőzik a hőmérséklet, de délkeleten 36 fokot is mérhetünk.

A déli óráktól azonban északnyugat felől hidegfront érkezik, így először a Dunántúlon, majd késő délutántól, estétől már máshol is növekszik a zápor, zivatar kialakulási esélye. A front mögött északnyugatira fordul, megélénkül, helyenként megerősödik a szél, a zivatarokat viharos széllökések is kísérhetik.

De nem lehet sokáig örülni ennek, ugyanis az Időkép előrejelzése szerint a következő hétvégén újra 33 fok körül alakul a hőmérséklet.