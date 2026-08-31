Megnevezte a Tisza, kiket jelöl a Médiatanácsba és Független Közmédia Testületbe

Hétfő este a Tisza Párt parlamenti frakciója közzétette, kiket jelöl a Független Közmédia Testületbe és a megújuló Médiatanácsba.

FKT

A Független Közmédia Testületbe az Országgyűlés egyenkénti szavazással 4 évre hat, az országgyűlési képviselőcsoportok által jelölt tagot, 5 évre három, a médiaszakma által jelölt tagot választ. A Független Közmédia Testület gyakorolja az Országgyűlés által ráruházott tulajdonosi jogokat a közmédia, azaz a Magyar Rádió és Televízió Nonprofit Zrt. és MTI Nonprofit Zrt. felett. Valamint ők írják ki a közmédia vezetésére vonatkozó pályázatot. A Testületbe három tagot a kormánypárti, három tagot az ellenzéki képviselőcsoportok jelölnek. További három főre politikai szervezetnek nem minősülő médiaszakmai szervezetek adhatnak jelölést a Közszolgálati Tanács által lebonyolított jelölési eljárásban.

Ide a Tisza Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli. Szabó 22 éven keresztül dolgozott a Sanoma Media Budapestnél, korábban a Magyar Lapkiadók Egyesületének és a Menedzserek Országos Szövetségének elnöke is volt. Hargitai dolgozott a Népszabadságnál, 2017 és 2021 között a Magyar Újságírók Országos Szövetségének elnöke volt, jelenleg pedig a Sajtószakszervezet elnöke. Bálint Viktor dolgozott a Figyelőnél, majd a Sanománál szerzett médiamenedzsment- és üzletfejlesztési tapasztalatot.

Médiatanács

A Médiatanács folyamatosan figyeli majd a médiapiaci folyamatokat, és ha szükséges, ellátja azokat a hatósági feladatait is, amikkel megakadályozható a jogszabályba ütköző piaci koncentráció, valamint ellenőrzi a magyarországi médiaszolgáltatók törvényes működését. Ide a Tisza Dr. Bencsik Mártát, Dr. Bodrogi Bea Juditot és Dr. Nagy Krisztinát jelöli. A frakció indoklása szerint ide olyan szakembereket választottak, akik jelentős hatósági, médiajogi, kutatói és oktatási tapasztalattal rendelkeznek.

Dr. Bencsik Márta az ORTT-ben, majd az NMHH-ban hosszú éveken keresztül dolgozott jogi vezetőként, korábban során szerkesztőségi, szabályozási, kutatói és médiavezetői tapasztalatot egyaránt szerzett. 2022-ben őt választották a IX. kerületi médiacég, a Ferencvárosi Média Nonprofit Kft. élére.

Dr. Bodrogi Bea Judit médiajogász, emberi jogi ügyvéd, kutató és oktató. Hazai tapasztalatai mellett jelentős nemzetközi szakmai háttérrel rendelkezik. Április végén a 444 stúdiójában többek között arról is bezsélgettünk vele, van-e szükség közmédiára.

Dr. Nagy Krisztina jogász, médiapedagógus és egyetemi oktató. Korábban az ORTT munkatársaként dolgozott, doktori kutatásának középpontjában pedig a médiaműveltség médiapolitikai és szabályozási kérdései álltak. Oktatói és kutatói munkájában a digitális platformok szabályozásával, a médiatudatossággal és a gyermekek védelmével foglalkozott.

A bejelentés után Bujdosó Andrea frakcióvezető az oldalán azt írta: „Mi nem politikai delegáltakat szeretnénk látni ezekben a testületekben, hanem felkészült szakembereket, kimagasló tudással, tapasztalattal és szakmai életúttal.”