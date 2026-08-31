Őrizetbe vettek egy gyanúsítottat a svájci technopartin történt lövöldözés ügyében

43 éves svájci férfit vettek őrizetbe a halálos áldozatot is követelő vasárnap hajnali svájci lövöldözés ügyében – írja az MTI. Bár a nyomozás még tart, a rendőrség szerint a gyanúsított egyedül követte el a bűncselekményt, az indíték egyelőre ismeretlen.

Fotó: HAROLD CUNNINGHAM/AFP

Aarau városában épp véget ért a lóversenypályán tartott technoparti, amikor eldördültek a lövések. Hatan megsebesültek, egy Svájcban dolgozó 22 éves olasz pincérnő meghalt. A sérültek közül négyen fiatal svájci férfiak, az ötödik egy fiatal német nő.

A hatóságok legalább kétféle fegyverből, egy pisztolyból és egy nagyobb fegyverből származó töltényhüvelyeket találtak a helyszínen.

A több ezer résztvevővel zajló bulin a támadás idején már csak mintegy százan tartózkodtak.