Tarr Zoltán minisztériuma kiegészítő támogatást adna az egyházi iskoláknak a megnövekedett rezsiárak miatt

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Társadalmi egyeztetés indult hétfőn arról a kormányrendelet-tervezetről, ami alapján októberben egyszeri, diákonként 26 ezer forintos kiegészítő támogatást kaphatnak az egyházi iskolák a megnövekedett rezsiárak miatt.

A Tarr Zoltán által vezetett Társadalmi kapcsolatokért és Kultúráért felelős Minisztérium tervezete szerint a központi költségvetés kiegészítő támogatást biztosít a bevett egyház és annak belső egyházi jogi személye által fenntartott köznevelési és szakképző intézményeket érintő energiaár-növekedésből, továbbá a víz- és a csatornadíjak nagykereskedelmi árának emelkedéséből adódó 2026-os többletkiadások ellentételezéséhez.

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter
Fotó: Németh Dániel/444

A kiegészítő támogatás összegét a Magyar Államkincstár az egyházi fenntartó működési támogatása alapjául szolgáló 2025. október 1-jei ténylétszám 8/12-ed és a 2026. október 1-jei becsült létszám 4/12-ed részének figyelembevételével határozza meg - áll a kormányrendelet-tervezetben.

A támogatást az államkincstár októberben folyósítja. A tervezet preambuluma szerint az azonos finanszírozás elvének megfelelően a rendelet az állami fenntartásban lévő köznevelési és szakképző intézményeknek is biztosított energiakompenzációs támogatás szabályait állapítja meg az egyházi fenntartású iskolákra. A társadalmi egyeztetés a tervezetről szeptember 8-ig tart.

Az előző kormány számítása szerint tavaly már 270 ezer gyermeket és fiatalt nevelnek az egyházak Magyarországon az óvodáktól a középiskolákig. Annak köszönhetően, hogy az Orbán-kormányok több sorra adták egyházi fenntartásba az intézményeket, 2010-hez képest az Orbán-korszak végére megduplázódott az egyházi oktatási intézményekbe járó gyerekek száma. (MTI)

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