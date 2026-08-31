Unger Anna nyilvánosságra fogja hozni a pályázati anyagát

A Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal (NVVH) pénteken megválasztott elnöke hétfőn a Kossuth Rádiónak adott interjújában tisztázta, hogy nem csupán az elmúlt 16 év történéseinek megértését szánja a most felálló intézmény feladatául:

„A hivatal feladata még nyilván a közvagyonvesztés feltárása, mértékének a meghatározása, az elveszett vagy a megtalálása, felkutatása és a felelős bíróság elé állítása”. De Unger szerint erre egyébként elég lenne a már létező igazságszolgáltatási rendszer, ezért a hivatal a demokratikus újjáépítés és a közbizalom helyreállítása érdekében jön létre, hogy „a demokratikus újjáépítéshez„ és a „közbizalom visszaépítéséhez” is hozzá tudjon tenni. „Amit én a rendszerváltásokról tudok, az az, hogyha nincs tiszta lap, és nincs tisztázva, hogy mi történt az előző rendszerben, akkor azok a rendszerváltások nem szoktak sikeresek lenni, mert a konszolidáció nem lesz megvalósítható” – tette hozzá az NVVH elnöke.

Unger Anna a parlamentben Fotó: Németh Dániel/444

Unger arra számít, hogy olyan ügyek is ki fognak derülni, amikről még nem is tudunk. Ugyanakkor a már közismert ügyeket is alaposabban kivizsgálná:

„Nagyon sok mindent tudunk, nagyon sok minden fel van tárva, de ahhoz, hogy ezek majd ezek az ügyek bíróságok előtt megálljanak, ahhoz még nagyon-nagyon sok információt nem tudunk. Ennek a hivatalnak nagyon sok jogköre lesz arra, hogy jogszerűen megszerezze azokat az adatokat, azokat az információkat, amiket most az ország csak vélelmez, sejt, hogy talán van ilyen információ, olyan számlaszám, olyan egyeztetés, de ezekről nem tudunk. És ahhoz, hogy ezeket megszerezzük ezeket az információkat, nem elég az, kiperelünk néhány adatot, vagy nem elég az, hogy egyébként nagyon jó oknyomozó cikkeket írunk, hanem a hivatalnak a teljes eszközrendszerével és a teljes körű büntetőjogi, magánjogi, számviteli, könyvvizsgálói, adatelemzői, tehát nagyon széles spektrumon működő tudással kell ezeket az adatokat megszereznie, összeraknia, bíróság elé vinnie, és nem csak a bíróság elé, hanem a társadalom elé is odarakni, hogy ez történt velünk, ne hagyjuk még egyszer.”

Szerinte nem csak három nagy közbeszerzést kell majd megnézni, hogy ott vajon történt-e lopás, hanem az elmúlt 16 év minden olyan jellegű állami kifizetését és finanszírozását, ahol felmerülhet a gazdasági, politikai vagy hatalmi visszaélés gyanúja.

Arra a kérdésre, hogy mivel erősítené a személye iránti bizalmat, azt mondta, hogy nyilvánosságra hozná a saját és az elnökhelyetteseinek pályázatait is.