Unger Anna: Az én fejemben nincs elévülés

POLITIKA

„A magyar társadalom 1990 óta ahhoz szokott hozzá, hogy ha egy korrupciós botrány politikai szintre ér, érinthetetlenné válnak a szereplők. Az én küldetésem az, hogy ez a hivatal megszüntesse ezt az üvegplafont”

– mondta Unger Anna, a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal elnöke hétfőn a Kontrollnak adott interjúban. Hozzátette, meg fogja védeni a hivatalt attól, hogy politikai célokra használják fel. Az augusztus 20-ai tűzijátékra vonatkozó kérdésre azt válaszolta, hogy minden bejelentést megvizsgálnak.

A bűncselekmények elévülésére vonatkozó kérdésre azt mondta, lehet, hogy egyes esetekben nem tudnak vádat emelni, de közzé fogják tenni a vagyonvesztéshez vezető cselekményeket.

„A vádképviseleti alelnök fejében van elévülés, az én fejemben nincs elévülés. Lehet, hogy vádat nem tudunk emelni, de ez nem azt jelenti, hogy nem fogjuk közzétenni azokat a eseményeket, történeteket, cselekményeket, amik vagyonvesztéshez vezettek”

– mondta Unger. Az ártatlanság vélelmét tiszteletben tartva elmondják, mi történt, és ahol lehet, ott megindul a bűnvádi eljárás. Szerinte minden cselekménynek kell, hogy következménye legyen, akkor járnak el jogszerűen, ha minden cselekménynek, amit feltárnak, lesz jogkövetkezménye.

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POLITIKA