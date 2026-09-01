Az amerikai Legfelsőbb Bíróság engedélyezte Trumpnak, hogy folytassa a bálterem-projektjét

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 5–4 arányban úgy döntött, hogy Donald Trump kormánya folytathatja a Fehér Ház mellé tervezett, 400 millió dolláros bálterem-komplexum építését – írja a Reuters.

A döntés addig marad érvényben, amíg az elnöki adminisztráció megtámadja azt az alsóbb fokú bírósági végzést, ami a beruházás felszín feletti munkálatainak jelentős részét leállította volna.

A National Trust for Historic Preservation nevű műemlékvédelmi szervezet tavaly indított pert, miután a Trump-kormányzat lebontotta a Fehér Ház keleti szárnyát, majd kongresszusi jóváhagyás nélkül megkezdte egy mintegy 8360 négyzetméteres bálterem építését. A lebontott szárnyban működött többek között a first lady hivatala és a Fehér Ház moziterme. Az épületrészt eredetileg 1902-ben, Theodore Roosevelt elnöksége idején emelték, majd 1942-ben, Franklin D. Roosevelt elnöksége alatt jelentősen kibővítették.

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A Legfelsőbb Bíróság hat konzervatív tagja közül öten a kormányzat álláspontját támogatták. A többségi vélemény szerint a projekt ellen pert indító szervezet nem rendelkezik a perindításhoz szükséges jogi alappal, az építkezés leállítása pedig „helyrehozhatatlan károkat” okozhatna a kormánynak, egyebek mellett nemzetbiztonsági okokból.

John Roberts főbíró, a testület egyik konzervatív tagja ugyanakkor a három liberális bíróval együtt ellenezte a döntést. Különvéleményében azt írta, hogy a beruházás

„valószínűleg törvénytelen”.

Roberts szerint a Kongresszus teljes körű alkotmányos hatáskörrel rendelkezik a szövetségi tulajdon, illetve Washington D.C. területe felett, és törvény tiltja, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül épületeket emeljenek a szövetségi kormányhoz tartozó területeken. A főbíró szerint a bálterem is szövetségi területén épül, miközben a Kongresszus nem fogadott el olyan jogszabályt, ami kifejezetten engedélyezné a kivitelezését.

Trump korábban azt mondta az új bálteremről, hogy az „a valaha épült legnagyszerűbb lesz a maga nemében”. A beruházás ugyanakkor nem csupán egy reprezentatív bálteremből áll. A felszín alatt kiterjedt komplexum épül, ami Trump szerint óvóhelyeket, egészségügyi létesítményeket, valamint drónbázist és védelmi rendszereket is magában foglal. Az elnök ezért többször „katonai központként” is hivatkozott az építményre.

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Az igazságügyi minisztérium augusztus közepén azzal érvelt a Legfelsőbb Bíróság előtt, hogy a létesítmény nemzetbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen. A minisztérium indoklásában Trump ellen elkövetett merényletkísérletekre és más, közelmúltbeli fenyegetésekre is hivatkozott. Az adminisztráció közlése szerint a teljes projekt már 65 százalékban elkészült.

Az ügyben korábban eljáró szövetségi bíró leállíttatta a felszín feletti építkezést, miközben engedélyezte a föld alatti munkálatok folytatását, valamint azokat a beavatkozásokat, amik szigorúan szükségesek a Fehér Ház biztonságához.

„Minden elnök ideiglenes bérlője, nem pedig tulajdonosa a Fehér Háznak”

– fogalmazott a bíróság, ami szerint egy elnök kongresszusi hozzájárulás nélkül nem alakíthatja át alapvetően az épületet. A fellebbviteli bíróság azt is közölte, hogy a nemzetbiztonságra való hivatkozás önmagában nem mentesíti a kormányzatot a jogszabályok betartása alól. Emellett korábban a szenátus eljárási szabályainak őre is elutasította, hogy az adófizetők pénzéből támogassák a projektet.

Trump üdvözölte a Legfelsőbb Bíróság döntését, és alaptalannak nevezte a projekt ellen indított jogi eljárást. Közösségi oldalán azt írta, hogy a bíróság döntése után a „Bálterem/Katonai Komplexum” minden további akadály nélkül megépülhet.

„Amerika aranykorát éljük, és ez az épület az egyik legnagyszerűbb lesz, amit valaha Washingtonban emeltek”

– írta az elnök.

Brent Leggs, a National Trust for Historic Preservation vezetője ezzel szemben csalódottságának adott hangot. Szerinte Roberts főbíró különvéleménye megerősíti azt, amit a szervezet kezdettől fogva állít: a Fehér Ház új báltermének építése törvénytelen. A szervezet arra kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy gyorsított eljárásban tárgyalja a Trump-kormányzat várható fellebbezését.