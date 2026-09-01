Az amerikai Legfelsőbb Bíróság engedélyezte Trumpnak, hogy folytassa a bálterem-projektjét

Az amerikai Legfelsőbb Bíróság 5–4 arányban úgy döntött, hogy Donald Trump kormánya folytathatja a Fehér Ház mellé tervezett, 400 millió dolláros bálterem-komplexum építését – írja a Reuters.
A döntés addig marad érvényben, amíg az elnöki adminisztráció megtámadja azt az alsóbb fokú bírósági végzést, ami a beruházás felszín feletti munkálatainak jelentős részét leállította volna.
A National Trust for Historic Preservation nevű műemlékvédelmi szervezet tavaly indított pert, miután a Trump-kormányzat lebontotta a Fehér Ház keleti szárnyát, majd kongresszusi jóváhagyás nélkül megkezdte egy mintegy 8360 négyzetméteres bálterem építését. A lebontott szárnyban működött többek között a first lady hivatala és a Fehér Ház moziterme. Az épületrészt eredetileg 1902-ben, Theodore Roosevelt elnöksége idején emelték, majd 1942-ben, Franklin D. Roosevelt elnöksége alatt jelentősen kibővítették.
A Legfelsőbb Bíróság hat konzervatív tagja közül öten a kormányzat álláspontját támogatták. A többségi vélemény szerint a projekt ellen pert indító szervezet nem rendelkezik a perindításhoz szükséges jogi alappal, az építkezés leállítása pedig „helyrehozhatatlan károkat” okozhatna a kormánynak, egyebek mellett nemzetbiztonsági okokból.
John Roberts főbíró, a testület egyik konzervatív tagja ugyanakkor a három liberális bíróval együtt ellenezte a döntést. Különvéleményében azt írta, hogy a beruházás
„valószínűleg törvénytelen”.
Roberts szerint a Kongresszus teljes körű alkotmányos hatáskörrel rendelkezik a szövetségi tulajdon, illetve Washington D.C. területe felett, és törvény tiltja, hogy kongresszusi felhatalmazás nélkül épületeket emeljenek a szövetségi kormányhoz tartozó területeken. A főbíró szerint a bálterem is szövetségi területén épül, miközben a Kongresszus nem fogadott el olyan jogszabályt, ami kifejezetten engedélyezné a kivitelezését.
Trump korábban azt mondta az új bálteremről, hogy az „a valaha épült legnagyszerűbb lesz a maga nemében”. A beruházás ugyanakkor nem csupán egy reprezentatív bálteremből áll. A felszín alatt kiterjedt komplexum épül, ami Trump szerint óvóhelyeket, egészségügyi létesítményeket, valamint drónbázist és védelmi rendszereket is magában foglal. Az elnök ezért többször „katonai központként” is hivatkozott az építményre.
Az igazságügyi minisztérium augusztus közepén azzal érvelt a Legfelsőbb Bíróság előtt, hogy a létesítmény nemzetbiztonsági szempontból nélkülözhetetlen. A minisztérium indoklásában Trump ellen elkövetett merényletkísérletekre és más, közelmúltbeli fenyegetésekre is hivatkozott. Az adminisztráció közlése szerint a teljes projekt már 65 százalékban elkészült.
Az ügyben korábban eljáró szövetségi bíró leállíttatta a felszín feletti építkezést, miközben engedélyezte a föld alatti munkálatok folytatását, valamint azokat a beavatkozásokat, amik szigorúan szükségesek a Fehér Ház biztonságához.
„Minden elnök ideiglenes bérlője, nem pedig tulajdonosa a Fehér Háznak”
– fogalmazott a bíróság, ami szerint egy elnök kongresszusi hozzájárulás nélkül nem alakíthatja át alapvetően az épületet. A fellebbviteli bíróság azt is közölte, hogy a nemzetbiztonságra való hivatkozás önmagában nem mentesíti a kormányzatot a jogszabályok betartása alól. Emellett korábban a szenátus eljárási szabályainak őre is elutasította, hogy az adófizetők pénzéből támogassák a projektet.
Trump üdvözölte a Legfelsőbb Bíróság döntését, és alaptalannak nevezte a projekt ellen indított jogi eljárást. Közösségi oldalán azt írta, hogy a bíróság döntése után a „Bálterem/Katonai Komplexum” minden további akadály nélkül megépülhet.
„Amerika aranykorát éljük, és ez az épület az egyik legnagyszerűbb lesz, amit valaha Washingtonban emeltek”
– írta az elnök.
Brent Leggs, a National Trust for Historic Preservation vezetője ezzel szemben csalódottságának adott hangot. Szerinte Roberts főbíró különvéleménye megerősíti azt, amit a szervezet kezdettől fogva állít: a Fehér Ház új báltermének építése törvénytelen. A szervezet arra kérte a Legfelsőbb Bíróságot, hogy gyorsított eljárásban tárgyalja a Trump-kormányzat várható fellebbezését.
Volt olyan amerikai elnök, aki belebukott abba, hogy túlzott luxizással vádolták, pedig az csak ellenfelei kampányfogása volt.
Az amerikai elnök újságírókat vezetett körbe az építkezésen, hogy alátámassza érvelését, miszerint a kongresszusnak 1 milliárd dollárt kellene jóváhagynia az épület biztonsági fejlesztéseire.
Hogy lesz így még több aranyozott arany a Fehér Házban?