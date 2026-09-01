Az ukrán ombudsman szerint 50-70 ezer dollárért már nem csak a mozgósítást lehet megúszni, hanem ki is juttatnak az országból

Új korrupciós módszerek jelenhettek meg az ukrán mozgósításért felelős területi toborzóközpontokban: akár 50–70 ezer dollárért „kulcsrakész” szolgáltatást kínálhatnak azoknak, akik el akarják kerülni a besorozást – írja a Meduza Dmitro Lubinec ukrán ombudsman Ukrajinszka Pravdának adott interjúja alapján.

Lubinec szerint a csomag részeként az érintettet előbb kiszabadítják a toborzóközpont embereinek őrizetéből, majd abban is segítenek neki, hogy kijusson Ukrajnából. Az ombudsman ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az erről szóló információkat még ellenőrzik, mert azokat egyelőre nem erősítették meg hivatalosan.

Területi Toborzóközpont (TCK) munkatársai Harkivban. Fotó: NARCISO CONTRERAS/Anadolu via AFP

Egy korábbi televíziós interjúban még kisebb összegekről beszélt: állítása szerint 10 ezer dollárt kérhettek azért, hogy valakit elengedjenek egy toborzóközpont által használt buszról, és akár 20 ezret azért, hogy a központ épületéből távozhasson. Lubinec szerint azonban még a fizetés sem jelent garanciát arra, hogy valaki megússza a mozgósítást: akár másnap őrizetbe vehetik újra.

Az ombudsman szerint a korrupciós esetek különösen gyakoriak Kárpátalján, míg a fronthoz közelebb fekvő Zaporizzsja és Harkiv térségében jóval ritkábban találkoznak velük. Hasonló földrajzi különbséget lát a toborzóközpontok elleni támadásoknál is: szerinte minél távolabb van egy régió a fronttól, annál gyakoribbak az ilyen esetek.

Lubinec arról is beszélt, hogy a közelmúltig átlagosan 50 ezer dollárba kerülhetett egy toborzóközpont vezetői posztjának megszerzése. Becslése szerint egy adott hónapban a mozgósítottak mindössze 2 százaléka jut el a frontra. Úgy látja, a rendszer működése azóta javult, hogy Mihajlo Drapatij átvette az ukrán fegyveres erők főparancsnoki tisztségét.

Az interjúban szóba kerültek az ukrajnai választások is. Lubinec Mihajlo Fedorov volt védelmi miniszter felvetésére reagálva azt mondta, tűzszünet nélkül nem lehet választást tartani, részben azért, mert ezt az alkotmány sem teszi lehetővé.

„Meg kell értenünk, hogy ez a háború még sokáig fog tartani. És még a tűzszünet sem jelenti majd azt, hogy véget ért a háború. Ideje levenni a rózsaszín szemüveget”

– mondta.

Lubinec korábban is nyilvánosan bírálta a mozgósítás során elkövetett visszaéléseket. Az Ukrajinszka Pravda szerint emiatt egyes emberi jogi aktivisták azzal gyanúsítják, hogy a mozgósítás bírálatával egy későbbi politikai szerepvállalást készít elő. Az ombudsman ezt közvetve azzal igyekezett cáfolni, hogy támogatna egy olyan szabályt, amely távozása után egy ideig megtiltaná az emberi jogi biztosnak, hogy politikai tisztségért induljon.