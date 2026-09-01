Engedély nélkül tartották a negyedik hatvanpusztai zebrát, majd az elhullását sem jelentették be időben

Nem volt engedélyük a zebra tartására, az állat elhullását nem jelentették be időben, a tetemét pedig egyszerűen egy dögkútba dobták és elásták – ez derült ki a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság negyedik zebrájáról, ami valószínűleg még 2025 februárjában pusztult el.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Telex kérdésére azt írta: közepesen veszélyes állat egyedének tartásához előzetesen ki kell kérni a természetvédelmi hatóság engedélyét, ezt azonban a vadásztársaság „a negyedik zebrára vonatkozóan elmulasztotta”.

„A kormányhivatal az állatról egy, a Vál-völgye Vadásztársaság által 2026. június 24-én megküldött állatorvosi nyilatkozatból értesült, amiben megjegyzésként szerepelt, hogy az állat 2025 februárjában elhullott”

– közölte a hivatal.

Háromnapos Grévy-zebra (Equus grevyi) anyjával a Nyíregyházi Állatparkban 2019. január 3-án. Fotó: Balázs Attila/MTI/MTVA

Júliusban derült ki, hogy a vadásztársaság négy zebrája még valamikor január 9. és január utolsó hete között elpusztult. Közülük három gyakorlatilag megfagyott, a negyedik elhullását akkor még vizsgálták.

Az állatok az Orbán család hatvanpusztai birtoka közelében éltek. A kormányhivatal azt írta, az egzotikus állatok elpusztulását is be kell jelenteni. Azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el, és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről. Az ügyben a rendőrség is eljárást indított. A vadásztársaság 9 éve tart zebrákat. Az első állat 2017. május 5-én érkezett, az utolsó 2025. május 18-án, az összes többi 2024. május 31-én.

A zebra még 2025-ben vált a magyar közélet slágerállatává. Ahogyan azt írtuk is, a zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és a jelek szerint a kegyetlenség is.