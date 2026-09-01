Engedély nélkül tartották a negyedik hatvanpusztai zebrát, majd az elhullását sem jelentették be időben

Nem volt engedélyük a zebra tartására, az állat elhullását nem jelentették be időben, a tetemét pedig egyszerűen egy dögkútba dobták és elásták – ez derült ki a Mészáros Lőrinchez köthető Vál-völgye Vadásztársaság negyedik zebrájáról, ami valószínűleg még 2025 februárjában pusztult el.
A Fejér Vármegyei Kormányhivatal a Telex kérdésére azt írta: közepesen veszélyes állat egyedének tartásához előzetesen ki kell kérni a természetvédelmi hatóság engedélyét, ezt azonban a vadásztársaság „a negyedik zebrára vonatkozóan elmulasztotta”.
„A kormányhivatal az állatról egy, a Vál-völgye Vadásztársaság által 2026. június 24-én megküldött állatorvosi nyilatkozatból értesült, amiben megjegyzésként szerepelt, hogy az állat 2025 februárjában elhullott”
– közölte a hivatal.
Júliusban derült ki, hogy a vadásztársaság négy zebrája még valamikor január 9. és január utolsó hete között elpusztult. Közülük három gyakorlatilag megfagyott, a negyedik elhullását akkor még vizsgálták.
Az állatok az Orbán család hatvanpusztai birtoka közelében éltek. A kormányhivatal azt írta, az egzotikus állatok elpusztulását is be kell jelenteni. Azt nem részletezték, hogy a 10-ből melyik három állat pusztult el, és miért, illetve ki és hogyan gondoskodott a tetemek elszállításáról és elégetéséről. Az ügyben a rendőrség is eljárást indított. A vadásztársaság 9 éve tart zebrákat. Az első állat 2017. május 5-én érkezett, az utolsó 2025. május 18-án, az összes többi 2024. május 31-én.
A zebra még 2025-ben vált a magyar közélet slágerállatává. Ahogyan azt írtuk is, a zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és a jelek szerint a kegyetlenség is.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.
Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.
A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
A bejelentés szerint május elején hullottak el az állatok, Hadházy Ákos viszont egy korábbi dátumról hallott.