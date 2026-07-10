Túlélték, mégis megfagytak

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„Vadász, vadász, te lopni jársz ide?”

A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.

A hatvanpusztai majorság – amit József nádor hozott létre 1840 körül, és öt műemléki épület állt rajta – 2011 júliusáig az államé volt, majd megvásárolta Orbán Győző cége. A 13 hektáros területet a miniszterelnök apja azonnal bérbe adta tíz évre Mészáros Lőrincnek, aki előre kifizette a tízéves, 155 millió forintos bérleti díjat, úgyhogy Orbán Győző cége egyben ki is fizette a majorság megvásárlására felvett banki hitelt. (2016-ban Orbán Viktor kutyája, Nárcisz mutatta meg a birtokhoz vezető nyomokat.)

2019 elején jelentős építkezések indultak a területen, ezt a sajtó és Hadházy Ákos is rendszeresen bemutatta légifelvételeken. Azóta a néhai Habsburg-birtokot Orbán Győző már magánszemélyként tulajdonolja, és az ingatlan körül minden föld az Orbán és Mészáros családoké. Az építkezés során több műemléki védettség alatt álló épületet lebontottak, felhúztak egy vadonatúj, 2000 m² hasznos alapterületű szárnyat, és mélygarázst alakítottak ki. A birtokot Tiborcz István cége üzemelteti.

De a zebrák nem itt, hanem a szomszédos, a Mészáros-csoporthoz tartozó Vál-völgye Vadásztársaság földjén, az Erőmű-tó körüli húsz alcsútdobozi és bicskei helyrajzi számból összeálló területen legelésznek, többek között dagesztáni túrok, nyársas antilopok és dagesztáni bölények mellett.