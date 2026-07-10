Túlélték, mégis megfagytak

„Vadász, vadász, te lopni jársz ide?”
A hatvanpusztai zebrák élete és halála a kései orbánizmus leginkább szimbolikus ügye volt: egyesült benne az Orbán és Mészáros családok körüli titkolózás, maszatolás, hazudozás, nagyzolás és egyre több jel szerint a kegyetlenség is.
A hatvanpusztai majorság – amit József nádor hozott létre 1840 körül, és öt műemléki épület állt rajta – 2011 júliusáig az államé volt, majd megvásárolta Orbán Győző cége. A 13 hektáros területet a miniszterelnök apja azonnal bérbe adta tíz évre Mészáros Lőrincnek, aki előre kifizette a tízéves, 155 millió forintos bérleti díjat, úgyhogy Orbán Győző cége egyben ki is fizette a majorság megvásárlására felvett banki hitelt. (2016-ban Orbán Viktor kutyája, Nárcisz mutatta meg a birtokhoz vezető nyomokat.)
2019 elején jelentős építkezések indultak a területen, ezt a sajtó és Hadházy Ákos is rendszeresen bemutatta légifelvételeken. Azóta a néhai Habsburg-birtokot Orbán Győző már magánszemélyként tulajdonolja, és az ingatlan körül minden föld az Orbán és Mészáros családoké. Az építkezés során több műemléki védettség alatt álló épületet lebontottak, felhúztak egy vadonatúj, 2000 m² hasznos alapterületű szárnyat, és mélygarázst alakítottak ki. A birtokot Tiborcz István cége üzemelteti.
De a zebrák nem itt, hanem a szomszédos, a Mészáros-csoporthoz tartozó Vál-völgye Vadásztársaság földjén, az Erőmű-tó körüli húsz alcsútdobozi és bicskei helyrajzi számból összeálló területen legelésznek, többek között dagesztáni túrok, nyársas antilopok és dagesztáni bölények mellett.
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Köszönjük a Zebra DPK szemfüles hazugságvizsgálóinak, hogy ezek szerint minden igaz a csádi misszióról szóló cikkünkben.
A negyedik állat halálának ügyében még folyik a vizsgálat.
Ismeretlen tettes ellen rendeltek el nyomozást.
Magyar Péter arra használja a zebrákat, hogy a rendszerellenes dühöt öntse formába. Orbán Viktor viszont éppen azért zebrázik nagy erőkkel, hogy tompítsa az elégedetlenséget. Magyar a családi pletykákkal elérte, hogy Hatvanpuszta és környéke sokkal több embert érdekeljen, mint korábban – a Fidesz válasza a túlkiabálás.
Méghozzá a legstabilabb kanca az állatkertben.
Az első zebra Pilla, aki már kilenc éve a vadásztársaság tulajdona. Érdekes egybeesés, hogy nyolc zebra pont Orbán születésnapján, május 31-én érkezett két évvel ezelőtt.
A Citadellát is tervező Taraczky Dániel tagságát egy évre felfüggesztették, állításuk szerint „több rendbeli etikai-fegyelmi vétséget követett el (…), amiket szándékosan, egyúttal gondatlanul valósított meg”.
Ezúttal Zuglóból indul a menet.
Törődésből és jó szándékból, hogy életüket meghosszabbítsák, életminőségüket javítsák.
A leggazdagabb magyar nomádabb vidékekre jár, mint a többi fideszes szupervadász.
A miniszterelnöknek meg kellene magyaráznia, mi köze van a hatvanpusztai birtokhoz, amihez feltűnően sok szál köti. Egy kutyás fényképpel kezdődött, de a történet már rég nem egy félszemű kuvaszról szól. A riport, aminek forgatása közben bajba kerültünk Felcsúton.
A képviselő szerint egyre jobban megdől Orbán meséje arról, hogy ez az édesapja félkész mezőgazdasági üzeme lenne.
Bár első- és másodfokon is nyertek, végül a Kúria és az Alkotmánybíróság máshogy látta, ezzel kimerítették az itthoni lehetőségeiket, ezért az Emberi Jogok Európai Bíróságához fordulnak.
Összesen 277 hektárról van szó, ami nagyobb, mint az V., a VI. vagy a VII. kerület Budapesten.
Többről van már szó, mint Hatvanpusztáról. Egybefüggő terület lett a Mészáros és az Orbán családhoz köthető földekből. De van ott még egy hegytetőn lévő, a világ szemei elől a vendéget elrejtő Orbán-ház is.
Mészáros Lőrinc megvett, körbekerített és felfejlesztett egy bicskei tavat, tavaly óta pedig zebrákat és más egzotikus állatokat is tart itt. Hatvanpuszta egy-két kilométerre van innen, a két területet csak Mészáros Lőrinc és Lévai Anikó földjei választják el.
A miniszterelnök azt állítja, üzleti ügyekkel nem foglalkozik. Közben nemcsak a pártja és kormánya élén dolgozó több beosztottja, hanem a tágabb családja, rokonainak rokonai, csomó barátja és neki szolgálatot tevő ismerőse is közpénzből gazdagodott meg alaposan.
Feljelentést tesz a korábbi képviselő, mert rejtélyes módon megfogyatkozott a Hatvanpuszta melletti zebraállomány.
Az RTL Klub Házon kívül című műsorában bemutatták a vadászokat, akiket a felcsúti polgármester fiának vezetésével zártak ki a Békés megyei földterületeikről. Pereltek, és nyertek, de még nem jogerősen.