A német hatóságok szerint egy belarusz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgár követte el a lipcsei dróntámadást

A német hatóságok egy fehérorosz–orosz és egy lett–orosz kettős állampolgárságú férfit azonosítottak az augusztus 4-i lipcsei drónincidens elkövetőiként.

A Süddeutsche Zeitung, az NDR és WDR regionális közszolgálati műsorszolgáltatók mind úgy tudják, hogy a két férfit a repülőtér közelében talált DNS-nyomok alapján azonosították: ezeket egy drónon, egy robbanóanyaggal megtöltött konzervdobozon és egy fára rögzített antennán találták meg.

A NATO egyik fontos logisztikai központjaként üzemelő lipcsei repülőtéren észleltek egy robbanóanyaggal felszerelt drónt egy Antonov típusú ukrán teherszállító repülőgép közelében. Az alacsonyan lebegő drónt a repülőtér egyik dolgozója lerúgta a földre. A német sajtó értesülései szerint később egy másik drónt is felfedeztek a repülőtér közelében, amin szintén robbanóanyagnyomokat találtak.

Az ukrán Antonov a lipcsei reptéren 2026. augusztus 5-én. Fotó: John MacDougall/AFP

A további információik szerint a fehérorosz–orosz kettős állampolgárságú férfi – aki állítólag a balti államokban elkövetett bűncselekményei miatt már korábban a hatóságok látókörébe került – egy Minszkben kiállított, Olaszországba szóló turistavízummal lépett be a schengeni övezetbe.

A lett–orosz kettős állampolgárságú másik gyanúsított az NDR és WDR értesülései szerint az incidens megszervezését és a robbanóanyag szállítását vállalta magára. Ő július végén repülővel érkezett Berlinbe, ahonnan bérelt autóval utazott tovább Lipcsébe, hogy előkészítse a támadást, majd az incidens előtt két nappal már el is hagyta Németországot.

A német sajtó szerint a nyomozók több európai adatbázis segítségével és Litvániában meg Finnországban talált DNS-nyomok összehasonlításával tudták azonosítani a két gyanúsítottat. Ezt tudomásuk szerint hírszerzési információk is megerősítették.

A friss sajtóértesülések alátámasztják Alexander Dobrindt német belügyminiszter keddi kijelentését, ami szerint a rendőrségi nyomozás, az elkövetői mintázat, és a hírszerzési értesülések alapján a német szövetségi kormány arra a következtetésre jutott, hogy Oroszország felelős a lipcsei „hibrid támadásért”. (MTI)