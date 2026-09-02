Az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket

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Miután Nagy Márton a kormány közelébe került, a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő leszerződött a testvére ügyvédi irodájával.

Nagy Szilárd akkor szállt ki, amikor testvére miniszter lett, de az ügyvédi irodával fennmaradt a szerződés, egyre növekvő árakkal és feladatokkal.

A Válasz Online korábbi számításai szerint a kör több mint 8 milliárdot húzott be az államtól. Az MNV-nél már van pontos szám is.

Az új kormány ezt az ügyet is vizsgálja, a szerződést június végén indoklás nélkül felbontották a Pénzügyminisztériumban és az alá tartozó intézményekben.

Mostanáig az MNV nem választott más ügyvédi irodát a felmondott szerződés pótlására.

Két és fél hónappal azután, hogy a jegybankból távozó Nagy Márton Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója lett, a testvére, Nagy Szilárd ügyvéd aláírt egy szerződést az állami tulajdonban lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel.

Ebben megbízták a Nagy és Kiss Ügyvédi Irodát, hogy vigye a peres és nem peres ügyeket. „A megbízás az MNV Zrt-re rábízott vagyonnal kapcsolatos jogi feladatok ellátására terjed ki.” Kiderült az is, hogy a törvény alapján az iroda kiválasztásához közbeszerzési eljárást sem kellett lefolytatni. A szerződést 2020. szeptember 1-jén írták alá.

Fotó: MNV

A megállapodás értelmében évente legfeljebb 43,2 millió forint plusz áfát számolhatott el az iroda. Ezt tételesen is leírták, az iroda az 50 milliót meghaladó eljárásoknál 30 ezer forint + áfa óradíjjal dolgozott, havonta maximum 120 órában. Ha egy hónapban nem töltötték ki a keretet, azt átvihették a következőre. Ezen az összegen felül a perekben megítélt ügyvédi költségek felét is megkapták.

Ez csak a kezdet volt. Közérdekű adatigénylésünk nyomán kiderült, a Nagy Szilárdhoz köthető ügyvédi irodának (akkori nevén Takács, Kiss és Társai) 2022. január 1. és 2026. május 9. között összesen 1,137 milliárd forint + áfa ügyvédi megbízási díjat fizetett ki az MNV.

Ez bruttó 1,444 milliárd forint.

Fotó: Magyar Nemzeti Vagyonkezelő

Tavaly januárban kiderítettük, hogy a Nagyhoz köthető kör rakta össze a mini dubajos szerződést is (a projekt egy banánhéjon elcsúszott), majd kiderült, hogy a NER-es oligarchákhoz kötődő irodaházbizniszben is ugyanez a jogi csapat vett részt.

A NER-es körből Tiborcz Istvánhoz köthető a Dürer Irodapark, üzlettársához, Balázs Attilához a zuglói irodaház (aminek a megvételétől az állam egy hiba miatt el tudott állni), Garancsi Istvánhoz a Kopaszi-gátas projekt.

A Dürer került a legtöbbe

Az irodaház-bizniszes adatigénylésünk után kértük ki tételesen, hogy az elmúlt négy évben pontosan mire szerződtek a Nagy Szilárdhoz köthető körrel. Ezzel összefüggésben küldte meg az MNV a cikk elején bemutatott, Nagy Szilárd által aláírt 2020-as szerződést is előzményként.