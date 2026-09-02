Az MNV 1,4 milliárdot fizetett a Nagy Márton testvéréhez köthető ügyvédi irodának, a kormányváltás után felbontották a szerződésüket

Két és fél hónappal azután, hogy a jegybankból távozó Nagy Márton Orbán Viktor miniszterelnök gazdasági főtanácsadója lett, a testvére, Nagy Szilárd ügyvéd aláírt egy szerződést az állami tulajdonban lévő Magyar Nemzeti Vagyonkezelővel.
Ebben megbízták a Nagy és Kiss Ügyvédi Irodát, hogy vigye a peres és nem peres ügyeket. „A megbízás az MNV Zrt-re rábízott vagyonnal kapcsolatos jogi feladatok ellátására terjed ki.” Kiderült az is, hogy a törvény alapján az iroda kiválasztásához közbeszerzési eljárást sem kellett lefolytatni. A szerződést 2020. szeptember 1-jén írták alá.
A megállapodás értelmében évente legfeljebb 43,2 millió forint plusz áfát számolhatott el az iroda. Ezt tételesen is leírták, az iroda az 50 milliót meghaladó eljárásoknál 30 ezer forint + áfa óradíjjal dolgozott, havonta maximum 120 órában. Ha egy hónapban nem töltötték ki a keretet, azt átvihették a következőre. Ezen az összegen felül a perekben megítélt ügyvédi költségek felét is megkapták.
Ez csak a kezdet volt. Közérdekű adatigénylésünk nyomán kiderült, a Nagy Szilárdhoz köthető ügyvédi irodának (akkori nevén Takács, Kiss és Társai) 2022. január 1. és 2026. május 9. között összesen 1,137 milliárd forint + áfa ügyvédi megbízási díjat fizetett ki az MNV.
Ez bruttó 1,444 milliárd forint.
Tavaly januárban kiderítettük, hogy a Nagyhoz köthető kör rakta össze a mini dubajos szerződést is (a projekt egy banánhéjon elcsúszott), majd kiderült, hogy a NER-es oligarchákhoz kötődő irodaházbizniszben is ugyanez a jogi csapat vett részt.
A NER-es körből Tiborcz Istvánhoz köthető a Dürer Irodapark, üzlettársához, Balázs Attilához a zuglói irodaház (aminek a megvételétől az állam egy hiba miatt el tudott állni), Garancsi Istvánhoz a Kopaszi-gátas projekt.
Az irodaház-bizniszes adatigénylésünk után kértük ki tételesen, hogy az elmúlt négy évben pontosan mire szerződtek a Nagy Szilárdhoz köthető körrel. Ezzel összefüggésben küldte meg az MNV a cikk elején bemutatott, Nagy Szilárd által aláírt 2020-as szerződést is előzményként.
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Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.
Nagy Mártonnak pedig legalább egymilliárdos a családi ingatlanvagyona, egy 447 milliós hitelt pedig 4-5 hónap alatt „kiköhögtek”.
Erről Balázs Attila vezérigazgató tájékoztatta levélben a dolgozókat.