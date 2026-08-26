Bajban a NER-es óriáscég, csődeljárást kezdeményezett maga ellen a Bayer Construct

Csődeljárás lefolytatását kezdeményezte a Bayer Construct az illetékes bíróságnál – információink szerint erről tájékoztatta levélben a dolgozókat Balázs Attila vezérigazgató. Balázs Attilát telefonon értük el, a hírt megerősítette, de további kérdéseinkre írásban ígért választ.
Balázs a levélben azzal érvelt, hogy az elmúlt hónapokban komoly pénzügyi kitettséget eredményező fejlemények történtek, külön megemlítve a zuglói beruházásra vonatkozó kormányzati döntést.
A csődeljárás során a cég fizetési haladékot kap a pénzügyi kötelezettségeinek teljesítésére és a tartozásai törlesztésére. A hitelezőkkel csődegyezségi megállapodást akarnak kötni, de az eljárás alatt a cég fenntartja működését, a beruházásokat folytatnák, a fizetések és egyéb bérjellegű juttatások is folyamatosak lesznek – ígérte Balázs a dolgozóknak. A levelét azzal zárta, hogy a társaság vezetése mindent megtesz azért, hogy a csődvételem alatt a hitelezőivel megállapodjon és a csődeljárás lezárása után a cég folytathassa a rendes működését.
Magyar Péter augusztus 3-án jelentette be, hogy a kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárdos zuglói irodabizniszétől, és visszaköveteli a pénzt, amit az előző kormány kifizetett.
A Bosnyák téri irodakomplexumot a NER alatt az állam 244 milliárd forintért vásárolta meg, hogy egy új kormányzati negyedet hozzon létre. Magyar Péter azzal érvelt, a jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. „A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől.”
A Bayer Construct szerint az elállás nem megalapozott, az adásvételi szerződést érvényesnek tekintik, és perre mennek.
Az elmúlt években az állam nettó 600 milliárdért kötött szerződést irodaház vásárlásra Tiborcz István, a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila és Orbán „kötélbarátja”, Garancsi István érdekeltségeivel. Közérdekű adatigénylésünkből kiderült, hogy három végleges adásvételi szerződést az áprilisi választás előtti két hónapban írtak alá, ebből az egyiket 11 nappal a választás előtt. A három értéke áfa nélkül 118,481 milliárd forint volt.
Az már régóta köztudott volt, hogy a tranzakciókkal nem az állam járt jól, és piaci logikával sem voltak magyarázhatók a szerződések.
A Bayert a zuglói önkormányzat is beperelheti, ha a szeptember 3-i ülésen elfogadják az erről szóló előterjesztést. A polgármester szerint a Bayer-csoport projektcége több ponton megszegte a kerülettel fennálló, még 2006-ban kötött és azóta többször módosított szerződést, ezért az önkormányzat több milliárd forintos kompenzációt követelne.
A Bayernek tavaly 217 milliárd forint árbevétele volt, az elmúlt öt évet nézve az volt a legerősebb. Minden bizonnyal az volt a NER-es cégek számára az igazi bőség utolsó éve.
Az egyiket, egy 30 milliárdosat csak 11 nappal a választások előtt. Adatigényléssel megkaptuk a 600 milliárdos állami irodaház-vásárlások dokumentumait. A Tiborcz-féle zuglói irodaházak ügye már a 2022-es választások előtt elkezdődött, Balázs Attila 2023 húsvétjára kapott 244 milliárdos szerződést. Az állam jogászai jórészt Nagy Márton testvérének régi csapatából kerültek ki.
Az önkormányzat szerint a Bayer-csoport több ponton is megszegte a kerülettel kötött szerződést, egy esetleges per pedig az egész beruházás jövőjét befolyásolhatja.
Még úgy is, hogy többen önmérsékletet tanúsítottak. Összesen közel 28 milliárddal szórták meg magukat, ám a leggazdagabb magyar ezúttal a dobogóra sem fért fel.
Magyar Péter miniszterelnök szerint számos szerződésszegést találtak, ezért a NER-es köröktől 300 milliárd forintot követelnek vissza.
Magyar Péter hétfőn jelentette be, hogy a kormány visszaköveteli az előző kormány által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot. A Bayer Constructhoz tartozó ZVK Development szerint azonban az állam egyoldalú elállása jogilag megalapozatlan.