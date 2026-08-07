Perre mehetnek a 300 milliárdos zuglói irodabiznisz miatt

Jogi útra tereli a Bayer Construct a zuglói irodakomplexum ügyét, miután a Tisza-kormány hétfőn bejelentette, hogy eláll az előző kormány által kötött, több száz milliárd forintos ingatlanügylettől. A fejlesztő szerint az állam egyoldalú elállása sem a tények, sem jogilag nem megalapozott, ezért az adásvételi előszerződést továbbra is hatályosnak tekintik, és jogi lépéseket tesznek követeléseik érvényesítéséért.

A Bayer Construct Zrt.-hez tartozó ZVK Development Kft. pénteken az MTI-vel közölte, hogy szerintük a magyar államnak arra sincs jogalapja, hogy visszakövetelje a már kifizetett vételárat.

„A létesítmény elkészült és átadásra kész; meggyőződésünk szerint minden fél érdeke, hogy rendeltetése szerint működni kezdjen”

– írták.

Zugló Városközpont elnevezésű kormányzati negyed a Bosnyák téren. Fotó: Németh Dániel/444

A közlemény válasz Magyar Péter hétfői bejelentésére. A miniszterelnök akkor azt mondta, hogy a Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány egyik legnagyobb irodavásárlásától, és visszaköveteli az állam által már kifizetett több mint 300 milliárd forintot.

Magyar azzal indokolta a döntést, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő jogi és pénzügyi átvilágítása számos szerződésszegést tárt fel. A miniszterelnök szerint a szerződésben meghatározott zárási feltételek közel fele nem teljesült. Ezek között említette, hogy az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, holott ezt a szerződés szerint még az ügylet lezárása előtt törölni kellett volna.

A zuglói üzlet egy jóval nagyobb állami irodavásárlási program része volt. A 444 által korábban kikért szerződések papíron tizenhét ingatlanról, valójában három nagy irodakomplexum megvásárlásáról szóltak, összesen bruttó 757 milliárd forint értékben.

Az előző kormány ezekkel az ingatlanokkal új állami irodaközpontokat akart létrehozni, ahová minisztériumokat, állami cégeket és háttérintézményeket költöztettek volna. Az üzletek Tiborcz István, Balázs Attila és Garancsi István érdekeltségeit érintették.

A három nagy projektből kettő Zuglóban található. Az egyik a Tiborcz Istvánhoz köthető Dürer Park, a másik pedig a Bosnyák tér mögött felépített Zugló Városközpont, amelyet a Bayer Construct csoport fejlesztett. A Tisza-kormány most az utóbbi ügyletből próbál kiszállni.