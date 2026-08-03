A kormány eláll a Tiborczékhoz köthető irodaház megvásárlásától

A Tisza-kormány eláll az Orbán-kormány 300 milliárdos zuglói irodabizniszétől, jelentette be Magyar Péter miniszterelnök hétfő délután. „Az Orbán-kormány a magyarok pénzét az energiabiztonság vagy épp az egészségügy fejlesztése helyett inkább 700 milliárd közpénzt fordítva új, túlárazott irodaházak éppíttetésére és megvásárlására szánta” - jelentette ki Magyar Péter. Hozzátette, hogy a kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd közpénzt, amit az Orbán-kormány már kifizetett.

A miniszterelnök arra utalt, hogy az előző kormány több irodaház megvásárlására kötött szerződést Tiborcz István, Balázs Attila és Garancsi István érdekeltségeivel. Az ingatlanvásárlások célja elvileg az volt, hogy azokba állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottait költöztessék.

A 444 által kikért szerződések összesen tizenhét ingatlanról, de valójában három nagy állami irodaház-vásárlási konstrukcióról szóltak bruttó 757 milliárdos értékben. A három komplexumból kettő Zuglóban épült: az egyik a a Tiborcz István nevéhez köthető zuglói Dürer park irodaház volt, a másik a a miniszterelnöki vej üzlettársához, Balázs Attilához (Bayer Construct) köthető Zugló Városközpont-projekt részét képező irodaházak.

Zugló városközpont 2025 júliusában Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter azt mondta, hogy jogi és pénzügyi átvilágítás során a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg. „A zárási feltételek közel fele nem teljesült. Az ingatlanokat továbbra is terhelte a zuglói önkormányzat elővásárlási joga, pedig a szerződés szerint ezt a terhet a zárás előtt töröltetni kellett volna. Ezért most elállunk a szerződéstől” - mondta a miniszterelnök.

