A választás előtti két hónapban három irodaház-vásárlási szerződést is kötött Garancsiékkal az állam, összesen csaknem 120 milliárd forintért

gazdaság

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  • A volt miniszterelnök veje, Tiborcz István, a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attila és a volt miniszterelnök „kötélbarátja”, Garancsi István érdekeltségeitől összesen 17 irodaház megvásárlására kötött legalább előszerződést az állam az elmúlt években.
  • Ezek áfa nélkül közel 600 milliárd forintba kerülnek.
  • Az első két előszerződést még nem sokkal a 2022-es parlamenti választások előtt kötötték meg, a vevő rejtélyes okból a Szijjártó Péter vezette külügyminisztérium volt.
  • Három végleges adásvételi szerződést az áprilisi választás előtti két hónapban írtak alá, ebből az egyiket 11 nappal a választás előtt; a három értéke áfa nélkül 118,481 milliárd forint.
  • Az ügyletben az állami MNV Zrt. környékén felbukkanó jogászok közül többen Nagy Márton exminiszter testvérének régi csapatából kerültek ki, de más fideszes kötődésű ügyvédi iroda is felbukkant a történetben.
  • Közérdekű adatigényléssel szereztük meg a NER-es üzletembereknek gigantikus üzletet jelentő állami irodavásárlások egyes dokumentumait.

Nagy sürgés-forgás volt két nappal tavaly karácsony előtt – az év utolsó előtti igazi munkanapján – a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt.-nél: a jogászok egymás után írták át, majd az arra jogosultak/kötelezettek sorra írták alá évekkel korábban kötött előszerződések módosításait, esetenként ugyanannak a megállapodásnak a második, harmadik módosítását. Ezen a 2025. december 22-i, hétfői napon a magyar állam képviseletében eljáró MNV-vezérigazgató, dr. Lakner Zsuzsa összesen 544 063 482 894 forintnyi szerződésmódosítást szignózott. Igen, kicsivel több mint 544 milliárd forintnyit.

Ezek a szerződések a helyrajzi számok szerint összesen tizenhét ingatlanról, de valójában három nagy állami irodaház-vásárlási konstrukcióról szólt. Arról az összesen nettó 595,968 milliárd forintos – áfával csaknem 757 milliárdos –, tehát igazán gigantikus bevásárlásról, amivel a magyar állam megvette

  • a Tiborcz István nevéhez köthető zuglói Dürer park irodaházakat (két helyrajzi számon lévő ingatlanok);
  • a Garancsi István nevéhez köthető XI. kerületi, Kopaszi-gáton lévő Budapart ingatlanfejlesztés részét képező irodaházakat (hat helyrajzi számon lévő ingatlanok);
  • továbbá a Tiborcz-üzlettárs Balázs Attilához (Bayer Construct) köthető Zugló Városközpont-projekt részét képező irodaházakat (tíz helyrajzi számon lévő ingatlanok).

Az még 2024 júniusában derült ki, hogy három egymástól független, a város különböző pontjain lévő, NER-közeli magánberuházók érdekeltségébe tartozó irodaprojektet vesz meg az állam. Az ingatlanvásárlások célja formálisan az volt, hogy azokba állami cégek, minisztériumok, háttérintézmények alkalmazottait költöztessék. Az ügyeletek részletei eddig nem voltak ismertek, bár két dolog már akkor világos volt: arra, hogy a tranzakciókkal jól járt-e az állam, és hogy piaci logikával megmagyarázhatók-e ezek a szerződések, egyaránt az volt a válasz, hogy nem.

Most viszont már ismerjük az ügy számos részletét, miután közérdekű adatigénylésünk nyomán az MNV Zrt. számos, a tranzakciókkal kapcsolatos szerződést, előszerződést, különféle megállapodást és más dokumentumokat bocsátott rendelkezésünkre egy, a múlt emlékei közül felsejlő adathordozón, egy úgynevezett CD-n. A több mappában száznál több fájlból álló, több mint ezer oldalnyi dokumentumból az irodaház-vásárlásokkal kapcsolatos számos érdekes körülmény bontakozott ki.

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