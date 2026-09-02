Bóka János szerint Orbán a jövőben is meghatározó szereplője marad a Fidesznek

Bóka János az Országgyűlésben 2026. augusztus 28-án. Fotó: Németh Dániel/444

A Fidesz frakcióvezetője interjút adott a CÖF–CÖKA podcastjének. (A Békemenet-szervező CÖF-CÖKA jelenleg egyébként azon az állásponton van, hogy Magyarország lehet, hogy már meg is szűnt.) A beszélgetés végén a 2030-as parlamenti választásról Bóka János azt mondta:

„Nekem az a feladatom, hogy ezek közül az alternatívák közül egy polgári, konzervatív, jobboldali alternatíva, az egy szerethető, választható és a sikeresség esélyével induló alternatíva legyen. (…) Ennek a közösségnek jelenleg és az elmúlt évtizedekben is meghatározó szereplője volt Orbán Viktor, és úgy gondolom, hogy ez így marad. Így marad a jövőben is, merthogy az ő politikai képessége, az az innovációs képessége, megújulás, az az újradefiniálás és az hogy meghallja, megérzi azt, hogy a magyar emberek elképzelése az ország jövőjével kapcsolatban mi, ez szerintem érték, ez nekünk nem teher, ez érték.”

Azt elismerte, hogy a jelenlegi alkotmányos berendezkedés szerint Orbán Viktor már nem lehet parlamenti képviselő vagy miniszterelnök, de hozzátette:

„Hogyha mi kapunk felhatalmazást a választóktól arra, hogy kormányozzunk, és kapunk felhatalmazást arra, hogy akár ezeket a szabályokat átírjuk vagy újraírjuk, akkor ez további lehetőségeket nyit majd meg a jövőre.”

Eddig egyébként úgy volt, hogy Orbán egy évre vállalja a Fidesz elnöki tisztségét, de erről a határidőről azóta egyre kevesebb szó esik.