CÖF–CÖKA: Magyarország lehet, hogy már nem is létezik

Évadnyitó Civil Akadémiára kaptak meghívót azok, akik feliratkoztak a hírlevélre: a Civil Összefogás Fórum, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány és a Szellemi Honvédők közössége ugyanis a 2026-27-es évadban is várja vendégeit.

A meghívóban pedig elég kemény megállapítást tettek a nemzethalál elkerülése érdekében az Orbán-korszakban tizenkétszer összehívott Békemenet szervezői: lehet, hogy Magyarország megszűnt létezni.

Ifjabb Lomnici Zoltán, a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány (CÖF–CÖKA) szóvivője, Bayer Zsolt publicista, Csizmadia László, a CÖF–CÖKA elnöke, a Békemenet főszervezője, Fricz Tamás politológus, a CÖF–CÖKA kuratórium tagja, Bencsik András, a Demokrata főszerkesztője és a volt kommunista Stefka István (b-j) a Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány 2025. október 23-ára szervezett Békemenetről tartott sajtótájékoztatón a Polgárok Házában 2025. október 9-én. Fotó: Illyés Tibor/MTI/MTVA

A meghívó szövege valóban ezt állítja, így szól:

„Talán nem túlzás részünkről a megállapítás, hogy Magyarország felszámolás alatt áll. De lehet, hogy már nem is létezik. Mert mi is egy ország létalapja? Az erkölcse, a jogrendje és hagyománya, ha csak a fundamentum három alapvető elemére hivatkozok. Az erkölcse a hagyományból fakadóan rendezi az összehangolt társadalom működését, a jogi szabályozottság segítségére van. És e hármat számolja fel éppen a TiSza. És igen, lépésről-lépésre küzd a társadalmat legerőteljesebben meghatározó erkölcsös Magyarország ellen. Megjelenése óta küzd a vallásos közösségek ellen, gúnyolják, szidalmazzák a híveket, a papjaikat. A jogi védelem már nem létezik. Nincs olyan jogszabály, legyen az akár alkotmányos, amit át ne lépnének. Hát itt tartunk a TiSza 4. hónapjának működése idején. De ha felszámolnak mindent, őket sem fogja megvédeni sem erkölcsi akadály, sem jog. Ezt azért jó lenne észben tartaniuk.”

Csizmadia László és ifj. Lomnici Zoltán, a CÖF–CÖKA elnökének meghívására egyébként Dömötör Csaba fideszes EP-képviselő érkezik vendégnek.

Mindenesetre ezek szerint legalább a korábban közpénzszázmilliókkal támogatott CÖF-CÖKA még létezik – ha Magyarország már nem is.