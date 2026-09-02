FT: Oroszország szuperszonikus robotrepülők fejlesztésében segít Iránnak

Oroszország magasan fejlett technológiájú szuperszonikus manőverező robotrepülőgépek kifejlesztéséhez nyújt segítséget Iránnak a Financial Times szerint. A C430L kódnév alatt zajló, évek óta folyó programban Oroszország legtapasztaltabb rakétafejlesztési szakértői vesznek részt, akik segítenek Iránnak olyan új fegyverkategória kidolgozásában, amely akár a Közel-Keleten tevékenykedő amerikai repülőgép-hordozókra és más hadihajókra is veszélyt jelenthet. Az együttműködés még 2023-ban indult, és az Irán ellen februárban kezdődött amerikai-izraeli hadműveletek idején is zajlott.

A C430L program elsődleges célja egy olyan torlósugaras (ramjet) technológiájú hajtómű kifejlesztése, amely lehetővé teszi az ezzel felszerelt robotrepülőgépek számára a hangsebesség többszörösének elérését.

A lapnak nyilatkozó katonai szakértők szerint szinte biztosra vehető, hogy a technológiát hajók és szárazföldi célpontok ellen bevethető robotrepülőgépekben kívánják használni. Fabian Hinz, a Conflict Armament Research nevű brit fegyverzettechnológiai figyelőszolgálat szakértője szerint olyan „stratégiailag rendkívül érzékeny” orosz technológia átadásáról van szó, amelyre Irán már évtizedek óta igyekszik szert tenni. Hinz szerint egy ilyen programhoz Oroszországban a legmagasabb szintű politikai jóváhagyásra van szükség.

Irán számára a technológia elsajátítása végül lehetővé teheti, hogy e köré épülő különböző fegyvereket tervezzen, fejlessze a későbbi generációkat, és csökkentse a külföldi beszállítóktól való függőségét. Szakértők szerint ha az oroszok képesek segíteni az irániaknak a technikai problémáik megoldásában, akkor az hosszú távú előnyökkel járna Irán védelmi ipara számára. (via MTI)