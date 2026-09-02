Magyar Péter fogadta az Európai Tanács elnökét Budapesten

Magyar Péter fogadta a hivatalában António Costát, az Európai Tanács elnökét.

A miniszterelnök azt írja, a találkozón világossá tette, hogy „az Unió új hétéves költségvetését csak abban az esetben tudjuk elfogadni, ha a kompromisszum megfelel a magyar emberek és vállalatok érdekének”. Magyar Péter azt írja:

„Elmondtam továbbá, hogy mielőbbi megoldást várunk el az előző magyar kormány alatt kiszabott napi egymillió eurós büntetés felfüggesztése ügyében.”

„Hangsúlyoztam elnök úrnak, hogy különösen a nyáron Ceuta-ban történtek fényében, Magyarország továbbra is fenntartja az illegális migráció feltartóztatásához szükséges jogszabályi környezetet és fizikai határzárat” – írja Magyar, aki szerint „Magyarország továbbra is megvédi az Európai Unió közös határait”, és elvárja, „hogy ezt az erőfeszítésünket európai szinten is elismerjék”.

„Megismételtem, hogy Magyarország egyik tagjelölt ország esetében sem támogatja a gyorsított csatlakozási eljárást” – utalt a legfrissebb vétóra.