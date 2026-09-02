Sosem mértek ilyen meleg hónapot Magyarországon

klímaváltozás

A legmelegebb hónap volt az idei augusztus Magyarországon 1901 óta. A Hungaromet elemzése szerint a középhőmérséklet országos átlagban 24,9 Celsius-fok volt, ami 3,7 fokkal haladta meg az 1991-2020-as évek 21,2 fokos átlagát, és ezzel országosan a legmelegebb augusztus és egyben a legmelegebb hónap lett Magyarországon a 20. század kezdete óta.

Sokfelé 25 fok felett alakult a havi középhőmérséklet, a Dél-Alföldön nagyobb területen a 26 fokot is meghaladta és még a magasabb hegyeken is 20 fok felett volt az augusztusi átlagérték.

Az erős napsütéstől ernyővel védekezni próbáló gyalogos Budafoknál augusztus elején.
Fotó: Németh Dániel/444

Arról is írtak, hogy a tartós hőség mellett tovább folytatódott a rendkívül száraz hónapok sorozata: az augusztusi országos átlag az eddig beérkezett adatok alapján csak 15,6 milliméter volt, ami 74 százalékkal elmarad az 1991-2020 közötti időszak 59,5 milliméteres átlagától.

Országos átlagban az idei a negyedik legszárazabb, de helyenként – például Miskolc környékén, a Dél-Alföld egyes területein vagy a Duna-Tisza-köze déli részein – a legszárazabb augusztus 1901 óta. Még a 40 millimétert is csak kisebb körzetekben érte el a havi csapadék, miközben főleg az Alföldön sokfelé 5 milliméter alatt maradt az augusztusi csapadékösszeg.

A Qubit műholdas képek alapján mutatta meg, mennyit melegedett Budapest 40 év alatt.

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Janosov Milán
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