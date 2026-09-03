Egy másik pázmányos oktató testvérének segített csalni a záróvizsgáján Szívós Mária volt alkotmánybíró

Egy másik pázmányos tanár testvérének segíthetett Szívós Mária volt alkotmánybíró lezsírozni a záróvizsgáját, tudta meg a Telex. A lap által korábban megszerzett videón az hangzik el Szívóstól, hogy „ezt ne mondd másnak, D.-nek se, mert akkor engem kirúgnak”, amivel feltehetően a kollégájára utalt. Most azt írják: több forrás is megerősítette nekik, hogy a szóban forgó diák testvére valóban az egyetemen tanít.

Hozzátették: erre utal az is, hogy a Facebookon ismerősök, megegyezik a vezetéknevük, a hallgató LinkedIn-oldalán pedig az szerepel, hogy 2021 és 2026 között a Pázmány jogi karán tanult. Úgy tudni, a hallgató sikerrel teljesítette a záróvizsgát, és azóta le is diplomázott, míg a vele együtt vizsgázók többsége megbukott.

A beszélgetés egy levelezős hallgatóknak tartott online előadás szünetében hangzott el május 9-én. A felvételen Szívós azt mondja a hallgatónak: öt tételszámot szeretne majd kérni tőle, hogy azokat tegye felülre. Az oktató valószínűleg nem vette észre, hogy nem némította le a mikrofonját, így az egész csoport hallhatta, miről beszél a tanítványával. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem azt írta, az egyetem vezetéséhez július 31-én jutott el a felvétel, augusztus 5-én pedig fegyelmi eljárást indítottak az ügyben.

Szívós neve már nem is szerepel az oktatók névsorában. A tanár 2011 és 2023 között volt alkotmánybíró, előtte a Fővárosi Bíróság büntetőbírája volt 11 évig. A Pázmány büntetőjogi karán 1996 óta tanít, volt hallgatói szerint szigorú vizsgáztató, aki a vizsgákon mindig kikapcsoltatta a hallgatók mobilját, és a csalásoktól tartva még a szemüvegüket is levetette velük.