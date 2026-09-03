Egyszerre lett rottyon több AI-szolgáltatás, köztük a Gemini, a ChatGPT és a Grok is

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Világszerte akadozik vagy egyáltalán nem működik több meghatározó AI-platform, köztük a ChatGPT, a Grok, valamint a Google-féle Gemini sem. Több ezer felhasználó jelezte, hogy gondok vannak a szolgáltatással a Status és a DownDetector felületein: csak az OpenAI szolgáltatásaival több mint 40 ezer felhasználónak akad gondja.

Az OpenAI azt közölte, hogy már vizsgálják a problémát, röviddel ezután pedig már azt, hogy megkezdődött szolgáltatásaik helyreállítása. A Claude-ot kiadó Anthropic szintén megerősítette, hogy problémákkal küzdenek, a Google pedig azt írta, hogy a Gemininek a más programokkal való kommunikációt segítő API-kulcsaival van baja.

Egy gyors görgetés az X-en pedig arról is tanúskodik: jelenleg elég intenzív találgatás folyik amiatt, hogy miért nagyjából egyidőben jelentkeztek a problémák több vállalatnál is. Az érintett felhasználók egy része már fel is készült arra, hogy bármelyik pillanatban bekövetkezhet az AI-apokalipszis. Nagy valószínűséggel ez nem történik meg, de ha mégis: itt olvastátok először!