Maduro a mentelmi jogára hivatkozva kéri az amerikai büntetőeljárás megszüntetését

Nicolás Maduro, Venezuela megbuktatott elnöke a mentelmi jogára hivatkozva kérte az ellene kábítószer-kereskedelem miatt indított amerikai büntetőeljárás megszüntetését. Maduro ügyvédje, Barry Pollack szerdán a New York-i szövetségi bírósághoz benyújtott indítványában azzal érvelt, hogy az államfőket, valamint a hivatalos minőségükben eljáró külföldi tisztségviselőket évszázadok óta abszolút mentelmi jog illeti meg a büntetőjogi eljárásokkal szemben. Az ügyvéd szerint ezért a bíróságnak nincs joghatósága Maduro ügyében, és a vádban szereplő cselekmények is hivatalos feladatai ellátásával összefüggésben történtek – írja szemléjében az MTI.

Maduro, aki január 3-án, az amerikai hadsereg caracasi rajtaütése során került amerikai fogságba, és azóta egy brooklyni szövetségi börtönben tartják fogva, ártatlannak vallotta magát. Ha a bíróság elutasítja az eljárás megszüntetésére irányuló kérelmét, pere 2027. június 1-jén kezdődik.

Maduro mentelmi jogra alapozott érvelésének kevés esélye van a sikerre: az amerikai bíróságok általában a washingtoni kormány álláspontját követik annak megítélésében, kit ismernek el külföldi államfőként. Márpedig az Egyesült Államok 2019 óta nem tekinti Madurót Venezuela törvényes elnökének, miután a 2018-as elnökválasztást elcsaltnak minősítette, és a 2024-es újraválasztását is csalásnak nevezte. Ügyvédje szerint viszont a Maduro legitimitására vonatkozó amerikai álláspont nem releváns az ügyben: azzal érvelt, hogy a panamai Manuel Noriega ügyével ellentétben az amerikai kormányzat nem vitatja, hogy Maduro Venezuela államfője volt, csak azt állítja, hogy 2019 után nem jogszerűen töltötte be ezt a tisztséget.

Az ügyészségnek október 2-ig kell válaszolnia Maduro indítványára, a bíróság pedig november 17-én tart meghallgatást az ügyben.

Mindeközben Donald Trumpék megszerezték a venezuelai olajkincs jó részét. Arról, hogy az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok, ebben a cikkben írtunk.