Épülhet olajból banánköztársaság? Venezuelában most kiderül

külföld

Ajándékozás

Cikkek ajándékozásához Közösség vagy Belső kör csomagra van szükséged.

Ha már előfizetőnk vagy, jelentkezz be! Ha még nem, válassz a csomagjaink közül!

  • Január 2-án amerikai kommandósok elrabolták Venezuelából az ország diktátorát, Nicolás Madurót.
  • A látványos katonai siker után jött a nehezebb feladat: mihez kezdjen Washington a dél-amerikai országgal?
  • Augusztus végére Trumpék megszülték a megoldást: minél többet akarnak megszerezni Venezuela hatalmas olajkincséből.
  • A gond csak az, hogy az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.
Donald Trump és Delcy Rodriguez
Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, FEDERICO PARRA/AFP

Ebből a megállapodásból végtelen előnyünk származik” – közölte szombat esti tévébeszédében Venezuela elnöke, Delcy Rodriguez. „MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB OLAJÜZLETE!” – írta nagyjából ugyanekkor amerikai kollégája, Donald Trump. Mindketten arról az ügyletről beszéltek, amelynek minden részlete még nem ismert, de valamilyen formában amerikai kézre juttatná a mesés venezuelai olajkészlet legalább egy részét.

Akármi is van a megállapodásban, és akárhogy is sikerül azt implementálni, az már most biztos, hogy ez egyfajta végpontja annak a folyamatnak, ami 2026 első óráiban kezdődött. Akkor amerikai katonák egy látványos akció keretében elrabolták Venezuelából az ország diktátorát, Nicolas Madurót a feleségével együtt, a helyére pedig alelnökét, Delcy Rodriguezt ültették. A gerillaharcos lányából technokrata szakértővé fejlődő Rodrigueznek ehhez gyakorlatilag hűségesküt kellett tennie az amerikaiak mellett. Más választása nem nagyon volt, hiszen elődje példájából megtanulhatta, hogy ha ellentmond, gyorsan amerikai börtönben találja magát.

Csatlakozz a Körhöz, és olvass tovább!

Ezt a cikket teljes terjedelmében csak előfizetőink olvashatják el. Légy része a közösségünknek, segítsd a 444 működését!

Már előfizetőnk vagy?
Jelentkezz be!
külföld Alejandro Betancourt olajkincs Rafael Ramirez Donald Trump venezuela marco rubio Ricardo Hausmann usa Delcy Rodríguez kleptokrácia Nicolas Maduro
Kapcsolódó cikkek

Gerillaharcos lányaként lett technokrata szakértő: élete legnagyobb egyensúlyozása vár az új venezuelai elnökre

Delcy Rodríguez az amerikaiak által elrabolt Maduro hűséges politikusa volt, a Fehér Ház mégis meglátta benne a potenciált. Mostantól egyszerre kéne Trumpék kedvében járnia, de közben elkerülve, hogy magára haragítsa az ország katonai elitjét.

Horváth Bence
külföld

Trump venezuelai akciója is mutatja, hogy a történelem visszatért

Hosszú listája van az Egyesült Államok latin-amerikai beavatkozásainak, de még amerikai mércével is szokatlan volt az a katonai művelet, amit most végrehajtottak. Erről beszélgettünk Tábor Áronnal, az ELTE Amerika-szakértő oktatójával és Bede Mártonnal, a 444 újságírójával.

plankog, Takács Lili, Bede Márton, Botos Tamás, Tábor Áron
külföld

Trump végül megszerezte: a venezuelai ellenzéki vezető odaadta neki a Nobel-békedíját

Elég volt elrabolni Madurót, és máris az amerikai elnök ölébe hullott a kitüntetés, amelyre annyira vágyott.

Urfi Péter
külföld