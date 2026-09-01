Épülhet olajból banánköztársaság? Venezuelában most kiderül

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Január 2-án amerikai kommandósok elrabolták Venezuelából az ország diktátorát, Nicolás Madurót.

A látványos katonai siker után jött a nehezebb feladat: mihez kezdjen Washington a dél-amerikai országgal?

Augusztus végére Trumpék megszülték a megoldást: minél többet akarnak megszerezni Venezuela hatalmas olajkincséből.

A gond csak az, hogy az amerikai és a venezuelai kleptokráciák haszonélvezőin kívül ez senkinek nem tetszik, ráadásul a terv megvalósíthatóságával is vannak gondok.

Donald Trump és Delcy Rodriguez Fotó: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS, FEDERICO PARRA/AFP

„Ebből a megállapodásból végtelen előnyünk származik” – közölte szombat esti tévébeszédében Venezuela elnöke, Delcy Rodriguez. „MINDEN IDŐK LEGNAGYOBB OLAJÜZLETE!” – írta nagyjából ugyanekkor amerikai kollégája, Donald Trump. Mindketten arról az ügyletről beszéltek, amelynek minden részlete még nem ismert, de valamilyen formában amerikai kézre juttatná a mesés venezuelai olajkészlet legalább egy részét.

Akármi is van a megállapodásban, és akárhogy is sikerül azt implementálni, az már most biztos, hogy ez egyfajta végpontja annak a folyamatnak, ami 2026 első óráiban kezdődött. Akkor amerikai katonák egy látványos akció keretében elrabolták Venezuelából az ország diktátorát, Nicolas Madurót a feleségével együtt, a helyére pedig alelnökét, Delcy Rodriguezt ültették. A gerillaharcos lányából technokrata szakértővé fejlődő Rodrigueznek ehhez gyakorlatilag hűségesküt kellett tennie az amerikaiak mellett. Más választása nem nagyon volt, hiszen elődje példájából megtanulhatta, hogy ha ellentmond, gyorsan amerikai börtönben találja magát.