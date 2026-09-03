Nőtt a mentők kiérkezési ideje augusztusban

Az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) közzétette a stat.mentok.hu oldalon az augusztusi kiérkezési időket és esetszámokat. Az augusztusi esetszám a P1–P4 kategóriákban országosan 95 484, ebből Budapesten 16 884 volt. Júliushoz képest országosan 554-gyel, 0,6 százalékkal nőtt, Budapesten 204-gyel, 1,2 százalékkal csökkent az esetek száma. Az esetszám 2025 augusztusához viszonyítva országosan 7,8, Budapesten 6,3 százalékkal volt magasabb. A közzétett, 2025 januárjától elérhető országos adatsorban az augusztusi érték a legmagasabb.

Országosan 11 832 eset kapott P1-es, vagyis a legsürgősebb besorolást, ebből 2 272 Budapesten. Ez országosan 291-gyel, Budapesten 136-tal kevesebb, mint júliusban. A P1-es esetek 75 százalékához országosan 20,69, 90 százalékához 27,06 percen belül érkezett meg a mentőegység. Ez az előző hónaphoz képest 22, illetve 38 másodperces növekedés. Budapesten a 75. percentilis 31 másodperccel, 19,97 percre, a 90. percentilis pedig 2 másodperccel, 24,76 percre emelkedett. A P1-es kiérkezési idő 90. percentilise Budapesten augusztusban 2,30 perccel volt alacsonyabb az országos értéknél.