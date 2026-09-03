Rászabadultak az amerikai tengerészek a thaiföldi szexközpontra

Ahogy tegnap megírtuk, 250 nap után kikötött Pattaya mellett az amerikai haditengerészet Abraham Lincoln repülőgép-hordozója, és a legénység rászabadult a világ egyik legkomolyabb szexturizmus-központjára. A BBC jóvoltából pedig az első hírek is megérkeztek arról, mit csinálnak a matrózok, miután végre szárazföldön vannak:

Elmentek shoppingolni,

majd alaposan feltöltekeztek alkohollal,

végül nightclubokat látogattak

Az Abraham Lincoln Thaiföldön kötött ki Fotó: ANTHONY WALLACE/AFP

De nem igazán beszéltek arról, milyen állapotok uralkodtak a repülőgép-hordozón. (A hírek szerint nagyon rosszak.)