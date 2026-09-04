„25 milliárdból egy patkányra futotta” – keményen fogadták Győrben a visszatérő Borbély Balázst

A bajnoki címvédő ETO FC Győr csütörtök este hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól az NB I 4. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.

A találkozó egyik legérdekesebb mellékszála Borbély Balázs visszatérése volt: az edző először ült le a győri stadion kispadjára azóta, hogy a nyáron az FTC kedvéért távozott az ETO-tól.

Fotó: Kocsis Zoltán/MTI/MTVA

A hazai drukkerek már a csapatok bemutatásakor hangos füttykoncert fogadták, a mérkőzés során pedig többször sértő rigmusok is felhangzottak a lelátóról. A szurkolók elsősorban azzal vádolták, hogy a pénz miatt hagyta el Győrt.

Az ultrák azonban nem érték be a bekiabálásokkal, egy transzparenst is kifeszítettek, amin Borbélyt a Fradiváros-projekttel és az ahhoz kapcsolódó 25 milliárd forintos állami támogatással hozták összefüggésbe.

„25 milliárdból egy patkányra futotta”

– állt a molinón.

Borbély Balázs a mérkőzés után nem tulajdonított különösebb jelentőséget a fogadtatásnak. A szakember arról beszélt, hogy továbbra is jó szívvel gondol vissza győri időszakára. (Blikk)