„25 milliárdból egy patkányra futotta” – keményen fogadták Győrben a visszatérő Borbély Balázst

A bajnoki címvédő ETO FC Győr csütörtök este hazai pályán 3–0-s vereséget szenvedett a Ferencvárostól az NB I 4. fordulójából elhalasztott mérkőzésen.
A találkozó egyik legérdekesebb mellékszála Borbély Balázs visszatérése volt: az edző először ült le a győri stadion kispadjára azóta, hogy a nyáron az FTC kedvéért távozott az ETO-tól.
A hazai drukkerek már a csapatok bemutatásakor hangos füttykoncert fogadták, a mérkőzés során pedig többször sértő rigmusok is felhangzottak a lelátóról. A szurkolók elsősorban azzal vádolták, hogy a pénz miatt hagyta el Győrt.
Az ultrák azonban nem érték be a bekiabálásokkal, egy transzparenst is kifeszítettek, amin Borbélyt a Fradiváros-projekttel és az ahhoz kapcsolódó 25 milliárd forintos állami támogatással hozták összefüggésbe.
„25 milliárdból egy patkányra futotta”
– állt a molinón.
Borbély Balázs a mérkőzés után nem tulajdonított különösebb jelentőséget a fogadtatásnak. A szakember arról beszélt, hogy továbbra is jó szívvel gondol vissza győri időszakára. (Blikk)
Költségvetési csalás, hűtlen kezelés, hivatali visszaélés és bűnpártolás bűntettének, továbbá hanyag kezelés és hamis magánokirat felhasználása vétségének gyanúja merült fel a meg nem épült Fradivárosnak nyújtott 25 milliárdos állami támogatás miatt.